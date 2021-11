Ce face Sandu Lungu când nu intră în ring să își zdrobească adversarii: ”Ne uităm la desene animate”

Sandu Lungu este, probabil, unul dintre cei mai fioroși luptători MMA de la noi din țară, statura lui, completată de cele 150 de kilograme de mușchi, fiind suficientă pentru a intimida adversarii sau oamenii din jur.

Cu toate acestea, dacă treci de aparențe, de armura lui, în Sandu Lungu descoperi un om care, cu umor, își povestește viața și care, ca oricare altul, are marile bucurii și dezamăgiri pe care le întâmpinăm, adeseori, fiecare dintre noi.

Sandu Lungu, înnebunit să își petreacă timpul cu gemenii săi

Ziua obișnuită a lui Sandu Lungu se împarte între sala de sport, sala în care face antrenamente epuizante, și căminul în care își găsește liniștea. Iar acolo, recunoaște cu unul dintre rarele sale zâmbete, Sandu Lungu se amuză în compania copiilor săi, el fiind tată a unei tinere de 20 de ani, dar și a unor gemeni de șase ani.

Ba chiar, a dezvăluit Sandu Lungu pentru FANATIK, dacă treci de armura de ”om fioros” descoperi lucruri cât se poate de calde despre el. ”Sandu Lungu este un familist. Este un om iubitor, un tătic de dat exemplu, afectuos, mă joc toată ziua cu copiii mei, sunt preocupat de ei, am o relație foarte strânsă acasă. Ne uităm împreună la desene animate, vin la mine în pat și stăm și ne uităm împreună… Le știu deja pe de rost”, spune, amuzându-se, Sandu Lungu care vorbește, cu lejeritate, și despre personaje din Minionii, Star Wars sau din alte filme și desene animate, dar și despre lupte grele prin ringurile din întreaga lume.

Ba chiar, ne-a dezvăluit Sandu Lungu, nu sunt puține momentele în care este romantic, în compania soției. Cu excepțiile de rigoare, evident, înainte de a intra în ring, perioadă în care se pregătește și psihic pentru a fi cât mai dur.

”Sunt romantic, avem momente romantice. Când sunt înainte de vreun meci, sunt și eu un pic mai încordat, mai strict, dar în general avem o relație bună, plină de afecțiune. Mă răsfață, are grijă de mine. Și la dietă. Și eu o răsfăț pe ea, în felul meu. Ne completăm, ne potrivim”, spunea, pentru FANATIK, Sandu Lungu.

Sandu Lungu, despre luptele în ring: ”Dacă mă las, mă ramolesc mai tare”

Ajuns la 47 de ani, Sandu Lungu este decis să își continue cariera atât timp cât va mai putea urca în ring. Și nu doar pentru plăcerea luptei, ci și din dorința de a se asigura că toți copiii lui vor fi ”aranjați”, așa cum își dorește, de altfel, fiecare părinte.

”Cel mai mult îmi doresc să fiu sănătos, să o lungesc și eu cât mai mult, pentru că am o vârstă și vreau să îmi văd copiii mari, realizați, să fiu eu liniștit. Să am forța să îi rezolv și pe cei mici, pe gemeni. Fata mea cea mare este bine, are casă, are mașină, e la facultate la 20 de ani. E bine, are și un serviciu. Să îi văd și pe ăștia mici…”, ne-a explicat Sandu Lungu.

Iar până atunci, Muntele Bihorului, cum este el poreclit, va continua să lupte în ring, așa cum știe el mai bine. ”Am avut anul ăsta două meciuri, și următorul meci, cel mai apropiat, este în decembrie. După care, în Polonia, undeva la începutul anului viitor”, ne-a explicat Sandu Lungu.

Iar motivul pentru care, în ciuda faptului că, deja, este un veteran al ringului, continuă să lupte, este explicat, cu umor, de Sandu Lungu.

”Mi-e frică că dacă mă las mă ramolesc mai tare. Așa mă mențin în formă, sunt obligat să mă mențin. Într-adevăr, accidentările sunt multe, se simt, se văd, folosesc o mulțime de tratamente, de recuperare… E uzura mare și se simte… Dar trag și eu cât mai pot, cât mai sunt dorit, cât mai sunt chemat, invitat la gale… Că va mai dura jumătate de an, un an sau trei ani, nu știu. Vom vedea”, a mai spus, pentru FANATIK, Sandu Lungu.

Sandu Lungu, peripeții prin ring

Cu o carieră în lumea sporturilor de contact de mai bine de 30 de ani, Sandu Lungu a trecut prin multe momente în ringul de luptă. Iar câteva i-au și rămas în memorie. Una dintre aceste clipe de neuitat este cea în care, în timpul unui meci, în timp ce lupta cu adversarul său, un alt colos de vreo 150 de kilograme, au ajuns, amândoi, la sol.

”Dintr-un clinci cu adversarul, ne-am rostogolit peste ring și am căzut – și aveam vreo 300 de kilograme împreună – peste masa tehnică. Ceva s-a cam rupt acolo, adversarul nu a mai putut continua. Țin minte că și eu am căzut cu spatele pe un microfon de la care se comenta, în direct, gala. Nu s-a mai comentat de la microfonul ăla…”, ne-a spus, râzând, Sandu Lungu.

Dar, când vine vorba de sporturile de contact, Sandu Lungu redevine brusc serios. Și, recunoaște el, chiar dacă a devenit cunoscut, în România, prin luptele sale din ringul de MMA sau K1, tot judo ar alege să facă, sport în care, acum 27 de ani, devenea campion mondial la juniori.

”Ar fi o trădare să spun că nu aș alege judo. Dar, sincer, mi se potrivește mai mult MMA, ca și bărbăție, ca stil… La judo am restricții, e mai mult pe tehnică, pe tacticizare, pe alonjă… Eu ca judokan, pentru categoria supergrea, am fost ușor scund. Luptam și cu adversari de doi metri și se simțea, te apropiai mai greu de ei. În schimb, în MMA, până la urmă intri ca un tanc, iei câțiva pumni, dar tot te apropii”, ne-a explicat Sandu Lungu.

În altă ordine de idei, performanțele recente ale României când vine vorba de judo l-au făcut fericit pe Sandu Lungu. ”După 27 de ani, a ieșit un băiat, Adrian Șulcă, campion mondial la judo. Mi-a egalat scorul, performanța, campion mondial și european de juniori. După 27 de ani! Să sperăm că va lua și o medalie olimpică, este o speranță a judo-ului românesc”, a precizat, pentru FANATIK, Sandu Lungu.

Sandu Lungu despre decepții și realizări: ”Croșeul meu a fost cel mai puternic din lume”

Ajuns la 47 de ani, Sandu Lungu a vorbit, pentru FANATIK, despre sport și despre cum și-a dedicat viața luptelor. Dar și despre dezamăgirile pe care le-a avut. Culmea, nu în ring, deși și-ar fi dorit să lupte și cu alți sportivi de calibru din lume, ci din partea celor care le-au avut, o vreme, pe post de maestru.

De altfel, ne-a dezvăluit el, de aceea nu s-a dedicat carierei de antrenor prea mult timp. ”Am fost antrenor o perioadă, câțiva ani, până m-am apucat de MMA. Eu am și un business propriu, avem o firmă de pază, în Oradea, și mă concentrez în perioada asta de așa ceva.

Nu știu dacă sunt potrivit ca antrenor, nu că nu aș ști meserie, pentru că am scos câțiva campioni în MMA, dar am avut și decepții. Oameni pe care i-am ajutat și i-am scos campioni, acum nu spun nici măcar La mulți ani, de Sărbători. Sunt niște chestii, niște dezamăgiri mari pentru mine. E o generație care nu știe să mulțumească. Eu sunt mai old-school, eu respect și acum și vorbesc cu drag cu foștii mei maeștri, cu foștii antrenori și am o relație cu ei”, a mai spus, pentru FANATIK, Sandu Lungu.

Iar când vine vorba de loviturile sale favorite, Sandu Lungu susține că are un croșeu devastator, o lovitură care, de altfel, a reușit să îl facă să câștige meciul în fața lui Mighty Mo, unul dintre marile staruri ale circuitului K1 mondial.

”Croșeul de dreapta e lovitura favorită! E devastator. Cred că, la un moment dat, croșeul meu a fost cel mai puternic din lume. L-am pus pe Mighty Mo în cap cu el… Care este foarte tare de căpățână”, spune Sandu Lungu.

Sandu Lungu, probleme mari cu lucruri mici

Sandu Lungu are 183 cm și 150 de kilograme. Culmea, nu e deloc gras, este însă un adevărat munte. Iar din cauza dimensiunilor sale, sunt nenumărate momente în care Sandu Lungu este pus în ipostaze cât se poate de dificile.

De altfel, așa s-a întâmplat și în drum spre Dubai, acolo unde a asistat la gala Superkombat organizată de Edi Irimia. Iar drumul cu avionul, unul de mai bine de cinci ore, l-a făcut, la un moment dat, pe Sandu Lungu să fie nevoit să meargă la toaletă pentru a-și satisface nevoile fiziologice.

Și, ca de obicei, un asemenea drum, este o adevărată aventură pentru colosul din Bihor, Sandu Lungu având nevoie de ”tehnici” speciale pentru a ajunge la toaletă. Tehnici care, ca să fim cinstiți, erau urmărite cu sufletul la gură de jumătate de avion. Sau, ca să fim și mai exacți, de toți cei mai mici decât Muntele Bihorului.

”Mi-a fost destul de greu să intru în toaletă. Tot ce înseamnă normal pentru mine este mic. Practic, eu sunt anormal. Toate sunt făcute pentru un anumit standard de oameni, și atunci am o problemă. Și pe scaunul de avion, și în toaletă, și în taxi. Norocul meu este că nu sunt și foarte înalt, atunci era o mare problemă”, a mai spus Sandu Lungu, zâmbind, pentru FANATIK.