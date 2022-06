Ce face și cu ce se ocupă Pisi din Inimă de țigan. Dana Hauer este în centrul unui scandal uriaș. Video

Blondina este în centrul unui scandal uriaș, despre care a vorbit în cadrul unui show TV. Fosta protagonistă din serialul de Acasă TV a discutat pe marginea subiectului, precizând că este victima unor fraude.

Ce face și cum arată acum Pisi din Inimă de țigan. În ce scandal este implicată Dana Hauer

este în centrul unui scandal monstru, după ce în ultima perioadă a descoperit mai multe conturi false cu numele și fotografiile sale. Dana Hauer a fost acuzată de înșelarea unor bogătași din Franța.

ADVERTISEMENT

Sunt mai multe persoane care se folosesc de imaginea ei pentru a păcăli bătrânii cu o situație financiară foarte bună. Pe aceste conturi false apare că este divorțată sau văduvă, folosindu-se inclusiv fotografii cu fiul ei.

„Nu știu dacă sunt românce, cred că sunt și niște băieți. Mă deranjează faptul că folosesc poze și cu copilul meu. Primesc un mesaj de la una în franceză, în care îmi spunea: «Sunt sora lui Didier, te rog să-l lași în pace. Tu ai 35 de ani, el are 65».

ADVERTISEMENT

Îi dau mesaj «băi, femeie, ești nebună? ce îmi trebuie mie moșul tău». După care mi-a zis că el trimite bani uneia care seamănă cu tine, cu pozele tale și atunci am intrat pe cameră. Când m-a văzut să leșine, nu alta.

I-am explicat. După care mi-a scris un indian, toți cu cei trei b: bătrâni, bolnavi și bogați. Majoritatea sunt din Franța, din Coasta de Azur. Am jucat în Pariu cu viața, am avut accident cu mașina, am poze plină de sânge.

ADVERTISEMENT

Nu glumesc, sunt în jur de 10 persoane cu care am vorbit… Pe majoritatea conturilor false scrie că sunt ori despărțită, ori văduvă. Cu siguranță pozele mele sunt pe la poliție…

Nu poți să știi niciodată în ce țară te duci și te ia poliția după poze… Am pus pozele pe Facebook și am fost blocată, mă jur”, a declarat Dana Hauer în cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la .

ADVERTISEMENT

Pisi din Inimă de țigan, despre proiectele din prezent

Pisi din Inimă de țigan a intrat într-un con de umbră după încheierea filmărilor de acum 14 ani. A mai cochetat o perioadă cu și a făcut parte din producția Pariu cu viața, în momentul de față locuind la Sibiu.

ADVERTISEMENT

Actrița și-a încercat norocul în stand-up comedy și a fost una dintre concurentele sezonului 9 de la iUmor. Mihai Bendeac, unul dintre jurații, a recunoscut-o imediat chiar dacă vedeta este complet schimbată față de când apărea pe sticlă.

A luat câteva kilograme în plus în perioada de pandemie. De asemenea, a trecut printr-o serie de schimbări radicale și în viața profesională. În prezent, Dana Hauer lucrează ca make-up artist și face furori pe TikTok.

În urmă cu aproape 4 ani a devenit mamă pentru prima oară, actrița fiind mândră de fiul său. Tatăl copilului este bărbatul care i-a fost aproape în ultimii 13 ani.