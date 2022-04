Ce face și cum arată Marina Dina, la 10 ani de când a renunțat la televiziune: “Ideal ar fi să am cinci copii”

Frumoasa blondină s-a concentrat pe viața de familie, devenind mamă de gemeni. Fosta asistentă a lui Mihai Morar a născut în anul 2017, mărturisind că își dorește să nu se oprească aici pentru că mai vrea copii.

Marina Dina, la 10 ani de la dispariția din lumina reflectoarelor. Ce face în prezent blondina

Marina Dina își dorește o familie numeroasă. se concentrează pe creșterea și educarea gemenilor și spune că ar dori să mai aducă pe lume încă trei alături de partenerul de viață, cu care formează un cuplu de 10 ani.

ADVERTISEMENT

Fosta asistentă TV și tatăl gemenilor, Radu, nu au reușit să ajungă în fața altarului, blondina mărturisind că și-a dorit să facă acest pas în perioada în care era însărcinată. Vedeta a devenit mamă după mai multe tratamente de fertilizare.

„Ideal ar fi să am cinci copii, eu îmi doresc o familie mare. Îmi place când sunt nepoții la noi sau copiii vecinilor și e gălăgie prin casă, o nebunie. Mie îmi place foarte tare, atunci mă încarc cu energie. Mi-aș dori, dar nu e în plan.

ADVERTISEMENT

Nu cred că va urma nunta. Suntem deja împreună de aproape 10 ani, cfred că dacă am fi făcut-o, am fi făcut-o înainte. Eu am avut un moment în care îmi doream în timpul sarcinii.

Mi-era destul de greu să concep ideea de a avea un nume diferit față de copii, dar m-am obișnuit cu ideea și nu simțim nevoia unei căsătorii”, a declarat Marina Dina, într-un interviu pentru .

ADVERTISEMENT

Ce meserie are Marina Dina după retragerea din televiziune

Frumoasa o duce de minune și din punct de vedere profesional. După ce o perioadă destul de lungă a apărut pe sticlă, s-a concentrat pe o cu totul altă meserie. A cochetat cu moda, iar acum se pregătește să fie instructor de yoga.

„Televiziunea s-a întâmplat în viața mea și am făcut-o vreme de patru ani, dar nu mi se potrivește așa cum mi se potrivește yoga. După ce am plecat din televiziune, am plecat direct la Milano, unde am făcut un curs în managementul modei și al bunurilor de lux și apoi am continuat cu partea asta de fashion.

ADVERTISEMENT

Apoi am făcut copii și asta a fost un proces destul de lung și greu, pentru că a fost nevoie de trei fertilizări in vitro ca să avem geme”, a completat Marina Dina, mai arată sursa menționată mai sus.

ADVERTISEMENT

Marina Dina, adepta operațiilor estetice. Cum arată acum

Vedeta are o formă fizică de invidiat și în prezent. Își menține silueta datorită sportului pe care îl practică în sală, dar și în aer liber. Trăsăturile nu i s-a schimbat foarte mult de la plecarea din televiziune.

Marina Dina a recurs și la operații estetice după ce a devenit mamă. Și-a schimbat implanturile mamare și a suferit mici intervenții care sunt necesare după vârsta de 30 de ani, dar și după numeroasele nopți nedormite.