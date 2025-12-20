Ce face soția lui Cristi Borcea după ce a renunțat la defilările de modă: ”Am folosit timpul foarte bine”

ADVERTISEMENT

Fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea, are toate motivele să fie mândru. Descoperă ce face soția lui, în vârstă de 45 de ani, după ce a renunțat la defilările de modă. A dezvăluit abia acum cum își desfășoară ziua.

Ocupația Valentinei Pelinel, partenera lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel este un fotomodel cunoscut atât în România, cât și în străinătate. A locuit mulți ani în New York, reușind să aibă o carieră de invidiat în această industrie în care a intrat cu greu. Se întâmpla în anul 1996.

Frumoasa blondină, care este partenera lui Cristi Borcea, a dat cărțile pe față, după ce acesta a spus . Pe de altă parte, vedeta, invitată într-un podcast de pe YouTube, a mărturisit care este ocupația sa de când a renunțat la modă.

Cu această ocazie, partenera de viață a celebrului om de afaceri a recunoscut că este fericită cu activitățile pe care le desfășoară. Fostul fotomodel este persoana care ține în frâu multe dintre afacerile soțului său, mai ales din zona imobiliară.

„Nu pot să zic că este neapărat un business. Mă ocup de partea imobiliară a familiei. Avem câteva apartamente pe care le manageriez de la A la Z. În anii în care am stat acasă și m-am retras din viața publică am vrut să fiu acasă.

Am vrut să studiez, să stau cu copiii mei, în niciun caz să pierd timpul. Am folosit timpul foarte bine și m-am implicat în proiecte de familie”, a spus Valentina Pelinel, în podcastul Mom by Nicoleta Luciu.

Valentina Pelinel, relație specială cu copiii lui Cristi Borcea

Mai mult decât atât, soția lui Cristi Borcea a subliniat faptul că și-a dorit foarte mult o familie. A simțit să facă acest pas când avea 33 de ani și a reușit să devină mamă alături de fostul acționar de la Dinamo, care are în total 9 copii.

Trei dintre urmașii afaceristului sunt alături de Valentina Pelinel, însă blondina . Cei doi au un băiat pe nume Milan și două fete gemene, Indira și Rania. Cuplul petrece foarte mult timp cu cei mici, dar și cu frații mai mari ai acestora.

„Copiilor le place foarte mult la Miami. Asta nu doar datorită faptului că e vreme frumoasă și palmieri la tot pasul, ci pentru că acolo trăiesc 3 dintre frații lor, Melissa, Alex și Gloria.

Așa că e una din destinațiile preferate ale familiei și întotdeauna le organizez activități pe placul lor. Uneori vin Melissa, Alex și Gloria în țară și vara o petrec cu noi, iar alteori mergem noi la Miami și de acolo în alte locuri în funcție de preferințele lor.

Două zile le-am dedicat pescuitului, deoarece Milan e pasionat și mai nou au prins acest «microb» și fetițele. O zi chiar i-am dus să pescuiască pe o barcă specială de pescuit. Frații se iubesc foarte mult între ei și bucuria lor este și bucuria noastră.

Milan plânge și acum de fiecare dată când se desparte de frați. Eu tot sper că odată cu vârsta nu va mai plânge, pentru că sufăr și eu când îl văd suferind. Suntem o familie mare și unită”, declara la începutul anului, Valentina Pelinel, conform .