Ce face soția lui Dan Petrescu în timp ce antrenorul a început chimioterapia. Și-a aniversat ziua de naștere, în Dubai

Dan Petrescu are probleme grave de sănătate, aflându-se acum că a început chimioterapia. Ce face în perioada aceasta soția antrenorului în vârstă de 58 de ani, care a demisionat de la CFR Cluj în urmă cu doar câteva luni.

Soția lui Dan Petrescu, petrecere cu fast, în Dubai

În urmă cu puțin timp s-a aflat că fostul component al Generației de Aur se confruntă cu neplăceri de ordine medical. Fostul fotbalist român care a evoluat pe post de fundaș lateral la echipe ca Chelsea, FCSB și Foggia nu o are alături pe partenera sa de viață.

Aflată de mai bine de 5 ani în Dubai, soția lui Dan Petrescu pare că își vede în continuare de cursul normal al lucrurilor. În această perioadă în care Adriana nu îi este alături.

Tehnicianul nu a putut călători din cauza problemelor de sănătate. Femeia locuiește în cel mai popular oraș din Emiratele Arabe și nu este de mirare că profită din plin de acest aspect. Și-a aniversat recent ziua de naștere cu mare fast.

La împlinirea a 48 de ani i-a fost aproape fiica sa, Jennifer. De la petrecere nu a lipsit Raluca, fosta soție a lui Walter Zenga. Adriana Petrescu a împărtășit câteva imagini de la eveniment pe social media, unde oamenii au putut observa buchetele de trandafiri pe care le-a primit.

Dan Petrescu, despre sacrificiile pe care le-a făcut

Dan Petrescu și partenera sa de viață sunt împreună de 20 de ani. Cei doi au o fiică de care sunt mândri. Adolescenta și-a dorit să locuiască în spectaculosul Dubai, acolo unde este însoțită chiar de mama sa, Adriana.

„Nu e nimic ușor în viață. Dacă vrei să ai succes trebuie să faci niște sacrificii, asta este opinia mea. Am făcut sacrificii is ca jucător, fac și ca antrenor pentru că altfel nu pot avea rezultate.

E clar că familia mea n-a fost lângă mine mereu. Am mutat-o așa de mult dintr-o țară în alta încât la un moment dat s-au plictisit și au obosit și au spus: «noi trebuie să rămânem undeva».

Dar au înțeles situația și mă bucur foarte mult”, spunea Dan Petrescu, în perioada în care era antrenor la CFR Cluj, pentru site-ul oficial al grupării.

Cum se menține în formă soția lui Dan Petrescu

Soția lui a fost acuzată la un moment dat că a apelat la operații estetice. Adriana a infirmat aceste zvonuri, precizând că este o persoană atentă la felul în care arată. Pune sănătatea pe primul plan și merge periodic la sală.

„Pentru mine, frumusețea înseamnă, înainte de orice altă definiție, sănătate. Ca să funcționeze corect, fiecare celulă din corp are nevoie de apă. Hidratarea organismului, a pielii, a părului este vitală.

Într-o societate în care tot mai multe femei recurg la tratamente invazive de înfrumuseţare, eu continui să promovez frumuseţea naturală şi menţinerea acesteia prin metode non-invazive”, a mărturisit soția lui Dan Petrescu, conform .