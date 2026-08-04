Ce face sportivul care a scris istorie, dar a fost condamnat la închisoare pentru crimă. A stat 8 ani în spatele gratiilor

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A scris istorie în sportul mondial, dar soarta i s-a schimbat radical în anul 2013, într-o zi cu o semnificație deosebită pentru cupluri. Iată ce face în momentul de față, după ce a fost ajuns în spatele gratiilor pentru crimă.

A fost la pușcărie, dar acum și-a găsit o nouă ocupație

Oscar Pistorius (39 ani) este un atlet paralimpic sud-african care a cucerit numeroase distincții de-a lungul carierei sale. A fost desemnat campion la alergare în competiţiile pentru persoane cu dizabilităţi, având în palmares opt medalii la Jocurile Paralimpice (șase de aur, una de argint și una de bronz), precum și o medalie de argint la Campionatele Mondiale de atletism.

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De asemenea, deține prestigiosul premiu internațional Laureus. E singurul sportiv cu picioarele amputate participant la Olimpiadă. El este cunoscut nu doar prin prisma activității sale, ci și pentru că a fost acuzat de crimă. În noaptea de 13 spre 14 februarie 2013 și-a ucis partenera de viață, în locuința sa din Pretoria, Africa de Sud.

La momentul respectiv, le-a spus judecătorilor că și-a confundat iubita cu un hoț. Reeva Steenkamp, în vârstă de 29 de ani, a murit după ce a fost împușcată cu patru focuri de armă. Bărbatul a primit inițial 5 ani de pentru omor din culpă, dar a executat doar șase luni în spatele gratiilor. Ulterior, în octombrie 2015 a fost mutat în arest la domiciliu.

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Apoi, în 2016 cazul s-a rejudecat și pedeapsa i-a fost majorată. Procesul a fost încadrat la omor calificat, ceea ce i-a adus atletului o condamnare de 13 ani și 5 luni de închisoare. La începutul lui 2024 a fost eliberat condiționat, iar de atunci a intrat într-un con de umbră. Oscar Pistorius a preferat să fie discret și să nu se afișeze ostentativ.

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Astfel, s-a stabilit într-o suburbie a orașului Waterkloof, Pretoria. Locuiește destul de aproape de locul în care a ucis-o pe fosta parteneră, de profesie fotomodel. Ultimele informații arată că și-a găsit un loc de muncă la o firmă modestă din această regiune. Localnicii susțin că lucrează la o companie de inginerie de sunet.

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”Majoritatea oamenilor sunt fericiți dacă lucrurile rămân așa”

După eliberarea din închisoare Oscar Pistorius nu mai are voie să participe la competiții sportive. Atletul cunoscut în perioada sa de glorie drept „Blade Runner” („Alergătorul cu lame”), locuiește sub același acoperiș cu unchiul său bogat, Arnold. Așadar, domiciliul său este o vilă impresionantă cu piscină și sală de sport.

Potrivit , paza imobilului este una foarte strictă, având atât personal de securitate, cât și câini dresați special în acest sens. Se spune că respectivul conac are suficient spațiu pentru a găzdui chiar și elicoptere. Mai mult decât atât, ar avea o , Rita Greyling. Povestea de dragoste datează de anul trecut, cei doi afișându-se public doar la biserica din oraș.

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„Nu vrem să știm despre el pe aici. E ca o fantomă. A dispărut de pe fața Pământului și majoritatea oamenilor sunt fericiți dacă lucrurile rămân așa. Se pare că are un loc de muncă acum, deși nicio companie mare nu s-ar apropia de el”, a declarat un locuitor din Waterkloof, sub protecția anonimatului, mai arată sursa citată mai sus.