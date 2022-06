Ce face Ștefania Ștefan cu banii câștigați la Survivor România: “Iubitul meu vrea să participe”

Ștefania Ștefan a fost susținută de iubitul ei trup și suflet, pentru a participa în competiția Survivor de la Pro TV. Tânăra mărturisește că are foarte multe lucruri în comun cu partenerul ei, Șerban. este pasionată de sporturile de iarnă, dar și de jocurile de pe calculator.

Ștefania Ștefan, despre banii câștigați la Survivor: ”O să investesc în cariera de streamer”

Într-un interviu pentru FANATIK, Ștefania Ștefan susține că experiența de la Survivor a fost pentru ea foarte dură și a mărturisit cum a cucerit-o iubitul ei, Șerban. Cu o parte din banii câștigat în competiția Survivor de la postul Pro TV, tânăra, în vârstă de 25 de ani, vrea să investească în jocurile de pe internet. În trecut, Ștefania și a suferit cumplit, timp de șase ani.

Cum ai primit vestea eliminării din competiția Survivor?

– Dureroasă, îmi doream să pot rămâne mai mult, să am șansa să concurez și cu băieții.

Care a fost cel mai greu moment pentru tine acolo?

– Nu cred că pot alege un moment care să fie cel mai greu, pentru că am avut multe momente dificile, pe care le-am resimțit ca fiind extrem de dure. Experiența a fost foarte dură și orice se întâmpla era la o cotă maximă de greutate.

Totuși, ai rezistat mult în competiție… Ce intenționezi să faci cu banii câștigați?

– Mă bucur că am rezistat atât în competiție, am fost dedicată și determinată pe fiecare traseu, iar din banii pe care am reușit să-i strâng în această perioadă, o să investesc o parte în cariera de streamer.

”Jocurile video sunt pasiunea mea de când eram copil”

Ești adepta sporturilor de iarnă. Unde mergi să schiezi?

– Nu îmi place frigul, dar când vine vorba de iarnă, abia aștept să merg la ski. Am practicat ski câțiva ani, apoi am schimbat, și în prezent practic snowboarding.

Nu am fost în altă stațiune în afară de cea de la noi din Vale, Stațiunea Straja. Indiferent că merg de atâția ani tot acolo, de fiecare dată este ca prima oară pentru că în fiecare an devine mult mai frumoasă și dezvoltată stațiunea.

Ești pasionată de jocuri pe calculator. De când?

– Vai! Jocurile video sunt pasiunea mea de când eram copil. Obișnuiam să merg la vecina de lângă noi, când eram mai mică pentru că doar ea avea calculator și stăteam efectiv toată ziua să mă joc, până când și părinții mi-au făcut cadou un calculator.

Cum a cucerit-o iubitul ei

Cum te-a cucerit iubitul tău? Ce a spus el despre competiție? Te-a susținut?

– Iubitul meu m-a cucerit cu sinceritatea, sufletul și personalitatea unică. Ne asemănăm și avem foarte multe în comun.

Despre competiție a spus că este o experiență unică și că ar vrea și el să participe.

M-a susținut trup și suflet din momentul în care am aplicat pentru competiție și am primit telefon să merg la casting. El a fost mereu cu mine în toate drumurile către Bucuresti și a fost lângă mine până la ultima vedere la aeroport, înainte de plecare. Îl iubesc cu toată ființa mea.

Copii îți dorești?

– Da, îmi doresc copii în viitor.

”Cel mai frumos în viață este să faci ceea ce îți place și te face fericit”

Locuiești la Timișoara. Ai fost tentată vreodată să pleci din țară? De ce, da? De ce, nu?

– Am mai fost plecată din țară, dar nu stabilită acolo, doar pe o perioadă mică de timp cum ar fi America cu Work and Travel. Am mai avut gânduri de a pleca din România, dar de când l-am cunoscut pe Șerban au dispărut pentru că sunt fericită aici unde sunt.

Ce planuri ai de viitor?

– Sper să evoluez foarte mult pe partea de streamer/content creator pentru că este pasiunea mea și cel mai frumos în viață este să faci ceea ce îți place și te face fericit. Iar cu fericirea mea, sper să-i fac și pe alții fericiți atunci când intru live și încep să mă joc.

Unde ai vrea să pleci într-o vacanță?

– Mi-aș dori să merg în vacanță în Grecia sau Italia. Nu am fost niciodată și ambele sunt pe lista de dorințe.

Ce preferințe culinare ai? Gătești?

– Nu sunt pretențioasă la mâncare, de obicei încerc să nu mănânc foarte gras și sățios. În rest, iubesc mâncarea și să gătesc. Deci.. da, gătesc! În mare parte prefer să gătesc acasă mai mult decât să mănânc în oraș.