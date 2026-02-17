Ce face Vinicius Jr în fiecare seară. Fanii lui Real Madrid au rămas surprinși

ADVERTISEMENT

Vinicius Jr. este considerat unul dintre cei mai buni jucători de fotbal ai momentului. Starul de la Real Madrid speră să câștige noi trofee în acest sezon. Brazilianul are, însă, și o pasiune mai puțin cunoscută. Acesta își petrece timpul liber jucându-se pe consolă.

Vinícius Jr, pasiune surprinzătoare după antrenamente! Ce face starul lui Real Madrid până la miezul nopții

În fotbalul modern, fotbaliștii aleg să își petreacă timpul liber pe jocurile video. Aceștia intră în sesiuni online cu prietenii lor și se joacă împreună. Recent,

În acest mod, fotbaliștii scapă de stresul de zi cu zi. Se deconectează de la presiune și petrec timp împreună cu prietenii pe diferite jocuri. Unii aleg shooterele, alții titluri mai cunoscute precum FIFA. Neymar, Pedri și mulți alții au recunoscut că petrec ore în șir în fața ecranelor.

Vincius, starul de la Real Madrid, pasionat de jocurile video. Cum își petrece timpul liber

La fel se întâmplă și în cazul lui Vinicius. Fotbalistul celor de la Real Madrid a vorbit despre această pasiune mai puțin cunoscută pe care o are. Brazilianul se joacă Call of Duty și FC 26, fostul FIFA. El spune că, în acest mod, reușește să se relaxeze. Mai mult, petrece timp prețios cu prietenii săi din țara natală.

„De la șapte seara până la miezul nopții joc pe PlayStation cu prietenii mei. Mult timp de joacă. Jucăm Pro Clubs (n.r. formatul permite ca toți să fie conectați simultan, exact ca într-o echipă reală de 11 contra 11), fiecare controlează câte un jucător. Avem o echipă bună și ne distrăm mult, pentru că suntem împreună cu prietenii mei de aici și cu cei din Brazilia”, a declarat Vinicius într-un videoclip postat de un celebru vlogger, după cum anunță .

Vinicius speră să facă marți seara un meci de vis în și să obțină o victorie cu Real Madrid în fața portughezilor de la Benfica. Câștigătoarea dublei se califică în optimile de finală ale competiției.