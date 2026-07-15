Ce face zi de zi eroul de pe banca Spaniei, Luis de la Fuente. Declarația care valorează mai mult decât o Cupă Mondială: ”Mă rog pentru asta”

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Yamal, Oyarzabal, Olmo, Pedri, Rodri și Cucurella impresionează la CM 2026. Aceștia, alături de colegii lor, au dus naționala Spaniei până în marea finală. Adevăratul erou al ”Furiei Roja” este însă pe bancă. Îl cheamă Luis de la Fuente, iar din 2022 acesta a schimbat total fața ibericilor. Peste ocean, tehnicianul de 65 de ani a făcut o declarație care valorează mai mult decât o Cupă Mondială.

Luis de la Fuente, omul care a dus Spania în finala Cupei Mondiale, declarație emoționantă: ”Mă rog în fiecare zi, dar nu pentru victorii”

În ajunul calificării Spaniei în finala Cupei Mondiale 2026, selecționerul Luis de la Fuente (65 de ani) a oferit presei și publicului din întreaga lume una dintre cele mai emoționante declarații ale turneului. Un reporter l-a întrebat pe omul care a adus deja trofeul EURO 2024 pentru iberici dacă se roagă pentru victorii în fotbal.

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religioasă, nu a stat mult pe gânduri și a oferit un răspuns care i-a surprins pe toți. Cuvintele sale valorează mai mult decât orice trofeu. Antrenorul nu a negat că se roagă zi de zi. Nu îi cere însă lui Dumnezeu să îi aducă faimă, bani, trofee, ci îi cere altceva, mult mai important în viață.

”Mă rog în fiecare zi. Dar nu pentru victorii la Cupa Mondială, nu pentru trofee. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare dimineață pentru că sunt sănătos și sunt în viață. Mă uit la mine și spun: ‘Încă o zi în care pot să mă bucur de viață’. Pentru asta îi mulțumesc. Nu-i cer lui Dumnezeu să mă ajute mai mult decât pe alții. De fapt, cred că ar fi nedrept să-i cer să mă ajute pe mine și să nu-i ajute pe adversari.

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Conform credinței mele, mă rog pentru alte lucruri – mai ales pentru sănătate. Și cer șansa de a continua să lupt pentru ceea ce îmi doresc. Atâta timp cât am sănătate, nu am nicio problemă să lupt pentru obiectivele mele. Sunt un luptător, lupt pentru tot. Dar cu sănătate. Fără sănătate, atunci da, ar fi o problemă reală”, a spus de la Fuente, conform .

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La doar câteva ore după această declarație, echipa antrenată de Luis de la Fuente a intrat pe teren în Dallas și . Pentru tehnicianul iberic, aceasta este a patra finală majoră din ultimii 3 ani: 2023 – finala UEFA Nations League, 2024 – finala EURO, 2025 – finala UEFA Nations League.

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After a remarkable win against France to reach the world cup final, Spain manager Luis de la Fuente: “I pray to God every day. I ask for good health.” — ABLAZE FOR GOD🔥 (@AFG_0007)

Tragediile din viața lui Luis de la Fuente: cele trei persoane dragi pe care le-a pierdut în ultimii ani

În aceeași conferință de presă, un reporter din sală a atins și un punct mai sensibil. După ce a citit cartea autobiografică scrisă de Luis de la Fuente, acesta l-a întrebat pe tehnician despre trei persoane dragi care nu mai sunt în viața sa: părinții și fratele său.

”O să devin un pic emoțional și personal. Aș vrea să vă întreb despre trei persoane care nu mai sunt printre noi. În cartea dumneavoastră ați scris că vă gândiți des la ei: părinții și fratele, Oscar. Cât de mult v-ați gândit la ei în ultimele zile și în ultimele ore? Mulțumesc”, a fost întrebarea jurnalistului.

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De la Fuente s-a emoționat vizibil și a dat un răspuns pe măsură: ”Foarte mult. În fiecare zi. Mă gândesc mult la familia mea, la părinții mei și la fratele meu, care a murit acum trei ani. Le-ar fi plăcut enorm să se bucure de ceea ce trăiesc acum, așa cum s-au bucurat de cariera mea de fotbalist și apoi de începuturile mele ca antrenor. Mă gândesc la ei în fiecare zi. Și îți mulțumesc pentru întrebare”.

Ce rezultate impresionante a înregistrat Luis de la Fuente pe banca Spaniei

În decembrie 2022 a ajuns de la Fuente pe banca Spaniei. A venit după plecarea lui Luis Enrique, în urma rezultatului modest de la Cupa Mondială din Qatar. La acea vreme, alegerea sa a fost privită cu scepticism. Acesta avea să de peste nas tuturor. Primul mare succes a venit în 2023, când Spania a câștigat UEFA Nations League, învingând Croația la loviturile de departajare.

Era primul trofeu major al ”La Roja” după mai bine de un deceniu și începutul unei noi ere pentru naționala iberică. A urmat 2024. Spania lui de la Fuente a confirmat progresul, cucerind EURO 2024, după o campanie impresionantă în care a învins adversari precum Italia, Germania, Franța și Anglia. Nici 2025 nu a fost un an rău. Spania a pierdut greu, tot la penalty-uri, finala Ligii Națiunilor, cu Portugalia.

Acum, în 2026, Spania și-a continuat ascensiunea sub comanda lui de la Fuente, calificându-se în finala Cupei Mondiale după victoria fără dubii, scor 2-0, în fața Franței, echipa văzută de toată planeta cu prima șansă la CM.