Ce făcea Anderson Ceara cu puțin timp înainte ca Gigi Becali să anunțe că transferul lui la FCSB a picat

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În cursul zilei de vineri, Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că a decis să renunțe la aducerea lui Anderson Ceara (27 de ani) la FCSB, fără să dorească să ofere pentru moment mai multe detalii în acest sens, chiar dacă mutarea fusese confirmată deja de ceva timp de către părțile implicate în afacere. Astfel, fotbalistul brazilian rămâne, cel puțin deocamdată, la Csikszereda.

Ce făcea Anderson Ceara înainte ca Gigi Becali să anunțe că transferul lui la FCSB a picat

Cu puțin timp înainte ca finanțatorul de la FCSB să facă acel anunț, Ceara a postat o poză pe rețelele de socializare. El s-a fotografiat în sala de forță, în timp ce purta un tricou al brazilianului Ronaldo de la echipa națională, semn clar că aștepta cu mare interes meciul conaționalilor săi de la Campionatul Mondial contra celor din Haiti, programat să se dispute sâmbătă cu începere de la ora României 03:30.

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Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Patronul fostei campioane a României s-a rezumat doar la anunțul propriu-zis, fără a dori să intre prea mult în detalii, cel puțin pentru moment. „Cert este că nu suntem în grafic cu achizițiile. Bani sunt, dar nu-i găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. A căzut transferul. Nu are rost acum, a căzut transferul. O să aflați… nu este jucătorul FCSB-ului și nici nu va fi”,

La scurt timp, transferul a fost confirmat, de asemenea pentru site-ul nostru, „Așteptăm să se facă actele, am vorbit cu Mihai Stoica. Acesta e nivelul lui Anderson, FCSB și mai sus. A învățat campionatul și pentru el o să fie mai ușor”.

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Ulterior, , cu ocazia unei intervenții telefonice la Digi Sport: „Da, da, m-a sunat MM Stoica. „Decuseara” îi zic eu. Aveam un cioban pe care îl chema așa. Așa îi zic și eu. M-a sunat MM, el a fost cu misiunea asta acum o lună. Până acum nu știam. ‘Bă, Mihai, mă sună toată presa și eu nu știu, zice că sunt mincinos’. A zis că e rezolvată, rămâne doar de semnat contractul. (n.r. 450.000 de euro suma de transfer) E posibil, eu știam de 450.000-500.000. Nu l-am mai întrebat suma, e pe acolo”.