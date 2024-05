Ce făcea Cosmin Natanticu în timp ce soția sa, Eliza, se zbătea între viață și moarte! Vedeta Antena1, reacție paradoxală

De 11 ani, Eliza și Cosmin Natanticu formează un cuplu și, deși tot timpul sunt puși pe glume, relația lor ascunde și multe secrete dureroase. Și-au deschis amândoi sufletul și au vorbit despre cele mai grele clipe din trecutul lor și modul în care le-au depășit.

Cosmin și Eliza Natanticu, secretul unei relații de 11 ani

Acum sunt unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc, iar și Asia Express, show-uri despre care spun că le-a sudat și mai mult relația.

S-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, care a insistat că sunt făcuți unul pentru celălalt. Totuși, la prima întâlnire, ce a avut loc la o ședință foto, nu s-au plăcut reciproc. Împinsă de la spate de amica ei, Lizi i-a scris lui Cosmin și au ieșit la o întâlnire pentru care nu și-a dat deloc silința.

După o zi petrecută împreună, însă, gândurile sale s-au schimbat complet. „Eu am știut din seara în care ne-am cunoscut că el e. Ăla a fost un mesaj. Eu cred foarte mult în treaba asta cu mesaje divine.

Sunt pe partea asta cu energie, psihologie. Eu am primit acel mesaj atunci, dar el s-a clarificat în timp. Noi am trecut prin multe în acești 11 ani de zile”, a dezvăluit Eliza Natanticu

S-au mutat împreună din prima seară

Cosmin Natanticu, în schimb, nu a fost fermecat de Eliza atunci. De fapt, i se părea că aceasta este prea serioasă, aspect pe care ea l-a pus pe baza emoțiilor: „Eu sunt dezinvoltă atunci când nu-mi pasă și nu am ceva de pierdut”.

Totuși, s-au mutat împreună încă de atunci. Mai întâi în garsoniera în care comediantul locuia și apoi într-un apartament pe care Eliza l-a căutat și pentru care a achitat și chiria în prima lună.

„Eu am găsit un apartament, eu l-am plătit. Dar doar atunci, o lună plus o lună garanția. (…) Dar ce energie bună a avut apartamentul ăla și s-a continuat energia aia”.

Cosmin Natanticu și-a dat seama ce simte pentru Eliza abia câteva săptămâni mai târziu. L-a ajutat să conștientizeze cât de mult îi poate schimba viața femeia potrivită chiar Toni Grecu.

„La Vama Veche chiar am simțit o conexiune. Dar noi ne-am mutat împreună din seara aia. S-a mutat la mine. Dar după o lună de zile, eu stăteam într-o garsonieră, și-a dat seama că nu are unde să-și pună toate alea. (…)

Toni Grecu mi-a zis, ‘Dacă nu te însori până la 33, nu te mai însori. Ori la 33 îți găsești jumătatea’. El a cunoscut-o pe Lizi chiar din prima seară. (…) Toni mă sfătuia să mă așez la casa mea. Dar când eram la Vama Veche, eram pe o stâncă, era dimineață, răsărea soarele, atunci am simțit că suntem unul. Și cred că atunci i-am spus și prima oară ‘Te iubesc!’”, și-a amintit Cosmin Natanticu despre începutul relației cu Eliza.

De ce probleme s-au lovit la începutul relației

Chiar dacă au simțit conexiunea puternică ce-i leagă la scurt timp după ce au început relația, A durat ceva până să se acomodeze unul cu celălalt și să accepte să fie vulnerabili.

„Noi și suntem două orgolii. Ne-am mai dat unul după celălalt. Dar la început, când am început să ne descoperim… Eu nu lăsam de la mine, Lizi m-a învățat să fac asta. La unii e lapte și miere și vezi că dintr-o dată s-au despărțit, pentru că au consumat tot ce e frumos.

Au fost multe. Poate și din cauza că sunt cu nouă ani mai mare, aveam impresia că știu mai bine ca ea. Plus că și ea s-a maturizat, a prins din zbor lucruri”, a dezvăluit juratul de la iUmor.

Eliza Natanticu, la un pas de moarte. Ce a făcut Cosmin

La doi ani după ce și-au început relația, Eliza și Cosmin Natanticu au trecut printr-un moment extrem de dificil. În urma unei operații, artista a contactat o baterie și a ajuns să se lupte pentru viața ei. Deși s-a temut că iubitul ei ar putea să o abandoneze, comediantul a fost cel mai mare sprijin al său.

„A fost alături de mine când eram în spital. Am contactat o bacterie și era să mor. Trei săptămâni a stat cu mine în spital. Nu a plecat de lângă mine. A dormit cu mine. N-a mai avut viață. Și din momentul ăla eu am zis că mă dedic, sunt trup și suflet. Și nu eram căsătoriți. După doi ani de relație”, și-a amintit Eliza Natanticu.

„E și o chestie din trecutul meu. Când mama stătea prin spitale și tata, cu cinci copii acasă, stătea cu ea. Mi se par firești. Bine că am avut posibilitatea. Că s-a putut. Aveam o rezervă din asta, veneau doctorii dimineața și eu dormeam.

A fost nasol. Că nu era doar o chestie din asta. Era o situație foarte complicată, medicii se prefăceau că nu știu ce are”, a adăugat Cosmin, care consideră că nu a făcut nimic ieșit din comun. Eliza, însă, l-a dat de gol și a povestit că s-a agățat de orice variantă pentru a o salva. „Eu m-am trezit al un moment dat și plângea. Era la capul meu, citea acatiste”.

Povestea din spatele zâmbetului Elizei Natanticu

Acum, amândoi spun că ar fi foarte greu ca ceva să le strice armonia. Discuții mai au, mai ales că juratul iUmor a recunoscut că vede în soția lui și partea maternă: „Mă ceartă, zici că e o bunicuță, cu vitaminele, cu mâncatul. Dacă mă cerți, m-ai pierdut. Sunt și alintat. Văd în Lizi și partea asta maternă”.

În schimb, Eliza a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că soțul său a umplut golul lăsat de tatăl său în viața ei. Artista care alege mereu să vadă partea frumoasă a vieții a trecut prin situații pe care puțini le cunosc și care au lăsat urme adânci asupra sa.

„Cosmin a lucrat mult cu mine și datorită lui am putut să trec peste. Datorită lui am învățat să trec peste durere. (…) Povestea din spatele zâmbetului e una mai tristă. De aia și aleg să fiu mereu fericită. De la un an de zile, tatăl meu a părăsit-o pe mama. Mama s-a îmbolnăvit de cancer și a murit, probabil din cauza suferinței.

Am reluat legătura cu tatăl meu când aveam 11 ani, când a murit mama. După aceea, el a încercat să mai intervină cumva, împins de mama mea vitregă, soția tatălui meu. Multe persoane ar prinde boală pe persoana care le-a furat tatăl. Eu am înțeles situația și chiar am avut sentimente foarte bune față de această persoană.

M-a ajutat foarte mult. A venit la mine, unde stăteam cu bunica mea și nu prea aveam ce mânca… Ne aducea sac de cartofi, ne aducea mâncare. Ea s-a implicat mai mult decât tatăl meu”, a povestit Eliza Natanticu.