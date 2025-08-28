Ce făcea Gigi Becali în momentul în care Darius Olaru se pregătea să bată penalty în FCSB – Aberdeen. Foto

Gigi Becali (66 de ani) a avut emoții înainte ca Darius Olaru să execute penalty în FCSB – Aberdeen. Latifundiarul din Pipera s-a ținut de p și a venit pe Arena Națională pentru a își încuraja fotbaliștii.

Gigi Becalii, emoții uriașe înainte de penalty-ul bătut de Olaru în FCSB – Aberdeen

în primul minut de prelungiri din prima repriză. Campioana României a primit lovitură de la 11 metri în urma intervenției VAR.

La acea fază, Alexander Jensen a fost sancționat pentru henț și a fost eliminat deoarece mai primise un cartonaș galben și în minutul 21.

În ciuda faptului că pe teren se afla specialistul Florin Tănase, cel care și-a asumat responsabilitatea de a executa lovitura de la 11 metri a fost căpitanul Darius Olaru. Mijlocașul a executat în stânga portarului Mitov, care a plecat pe minge, dar nu a avut nicio șansă să o scoată, deoarece balonul s-a dus în plasa laterală.

Înainte ca Olaru să șuteze de la 11 metri, Gigi Becali a trăit la intensitate maximă momentul. Patronul campioanei României a fost surprins cum se ruga în lojă. Rugaciunile i-au fost ascultate, iar tabela s-a modificat în favoarea roș-albaștrilor chiar înaintea pauzei.

Pentru Gigi Becali, meciul dintre FCSB și Aberdeen a consemnat revenirea pe stadion. Ultima dată când patronul roș-albaștrilor a văzut pe viu un meci al echipei sale a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0 (17 mai 2025), din penultima etapă a play-off-ului. După acel meci, trupa lui Elias Charalambous a primit titlul de campioană a României.

