Sport

Ce făcea Gigi Becali în momentul în care Darius Olaru se pregătea să bată penalty în FCSB – Aberdeen. Foto

Revenit pe stadion la FCSB - Aberdeen, Gigi Becali a avut emoții uriașe înainte ca Darius Olaru să execute penalty-ul care a deblocat tabela
Cristian Măciucă, Marian Popovici
28.08.2025 | 22:56
Ce facea Gigi Becali in momentul in care Darius Olaru se pregatea sa bata penalty in FCSB Aberdeen Foto
ULTIMA ORĂ
Ce făcea Gigi Becali în momentul în care Darius Olaru se pregătea să bată penalty în FCSB - Aberdeen. FOTO: Fanatik

Gigi Becali (66 de ani) a avut emoții înainte ca Darius Olaru să execute penalty în FCSB – Aberdeen. Latifundiarul din Pipera s-a ținut de promisiunea făcută la FANATIK SUPERLIGA și a venit pe Arena Națională pentru a își încuraja fotbaliștii.

ADVERTISEMENT

Gigi Becalii, emoții uriașe înainte de penalty-ul bătut de Olaru în FCSB – Aberdeen

FCSB a deschis scorul în returul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League în primul minut de prelungiri din prima repriză. Campioana României a primit lovitură de la 11 metri în urma intervenției VAR.

La acea fază, Alexander Jensen a fost sancționat pentru henț și a fost eliminat deoarece mai primise un cartonaș galben și în minutul 21.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că pe teren se afla specialistul Florin Tănase, cel care și-a asumat responsabilitatea de a executa lovitura de la 11 metri a fost căpitanul Darius Olaru. Mijlocașul a executat în stânga portarului Mitov, care a plecat pe minge, dar nu a avut nicio șansă să o scoată, deoarece balonul s-a dus în plasa laterală.

Înainte ca Olaru să șuteze de la 11 metri, Gigi Becali a trăit la intensitate maximă momentul. Patronul campioanei României a fost surprins cum se ruga în lojă. Rugaciunile i-au fost ascultate, iar tabela s-a modificat în favoarea roș-albaștrilor chiar înaintea pauzei.

ADVERTISEMENT
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza...
Digi24.ro
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
gigi becali
Gigi Becali se închină înainte ca Olaru să bată penalty. FOTO: Fanatik

Pentru Gigi Becali, meciul dintre FCSB și Aberdeen a consemnat revenirea pe stadion. Ultima dată când patronul roș-albaștrilor a văzut pe viu un meci al echipei sale a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0 (17 mai 2025), din penultima etapă a play-off-ului. După acel meci, trupa lui Elias Charalambous a primit titlul de campioană a României.

ADVERTISEMENT
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă...
Digisport.ro
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”

Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc. Nu știu… Gata, o să mă duc, ce să mai. Mă duc și gata! Gata, mă duc la meci! Leu-i leu, spulberă tot! Nu că vom merge mai departe decât anul trecut, trebuia câștigată Europa League. Mai vedem” – Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA

2,90 este cota Betano pentru „2 solist” la CFR Cluj - FCSB
Sorin Cârțu visează la Champions League după performanța istorică realizată de Universitatea Craiova:...
Fanatik
Sorin Cârțu visează la Champions League după performanța istorică realizată de Universitatea Craiova: „O luăm treptat”
Cristi Coste scrie din Bănie despre 5 momente care au decis Craiova –...
Fanatik
Cristi Coste scrie din Bănie despre 5 momente care au decis Craiova – Bașakșehir 3-1: ce frumoasă e bucuria la olteni!
Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 3-1, live video în manșa retur din play-off-ul...
Fanatik
Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 3-1, live video în manșa retur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Oltenii, calificare istorică în cupele europene
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Marian Ceaușescu l-a sunat pe Gigi Becali chiar înainte de FCSB - Aberdeen:...
iamsport.ro
Marian Ceaușescu l-a sunat pe Gigi Becali chiar înainte de FCSB - Aberdeen: 'Bună seara, domnule Gigi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!