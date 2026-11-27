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Intrat prin telefon la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit faptul că a aflat scorul final al întâlnirii dintre Brighton și Universitatea Craiova chiar de la moderatorul Horia Ivanovici și a vorbit despre marii jucători la care îi place să se uite.

De ce n-a văzut Gigi Becali meciul Brighton – Craiova

Patronul FCSB a explicat că nu este un mare iubitor al fotbalului și îl interesează doar de echipa sa. De aceea a preferat să se culce și să nu urmărească înfrângerea dură suferită de campioana României în Conference League.

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”Ce-i cu Craiovița? Nu mă interesează. Pentru ce să-mi încarc eu… Eu nu iubesc fotbalul, eu iubesc ce e al meu. Iubesc FCSB, alt fotbal nu mă interesează. Mă uit când este interesul meu sau când joacă Barcelona cu PSG.

Mă uit că e spectacol, dacă nu ar fi Neymar nu m-aș mai uita. Mă uitam la Messi, la Ronaldo nu mă uitam. E bun Ronaldo, mare, dar eu mă uitam la Messi, la Neymar. Mă uit la Lamine Yamal, îmi place spectacolul, în rest nu mă uit.

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Brighton nu are niciun jucător spectaculos că dacă aveau mă uitam. Nu m-a interesat, acum aud de la tine. Aseară pe la ora 9 (n.r. – 21:00) m-am culcat. M-am sculat la ora 06:00, la 07:00 m-am dus la biserică, am venit, acum am citit puțin, am mai curățat candele. Și atunci de unde să știu? Eu n-am dat drumul la televizor. Încerc și uite că și reușesc, aparatura cât de cât să nu mai am de a face cu ea. Eu, că angajații trebuie să aibă cu aparatura, că nu mai iese treaba fără aparatură”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum se califică Universitatea Craiova din grupa de Conference League

Universitatea Craiova a pierdut fără drept de apel meciul din deplasare cu Brighton, scor 0-4, iar acționarul majoritar Mihai Rotaru a spus clar că și consideră că formația engleză este ”un monstru al fotbalului european”.

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După acest eșec usturător, campioana României a rămas cu șapte puncte, dar a coborât pe locul 15 în clasament. Pentru a fi sigură de calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală, în ultimele două jocuri.