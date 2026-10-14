Ce făcea Istvan Kovacs în zi de Champions League! Ipostază inedită pentru cel mai tare arbitru român

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Istvan Kovacs are un început de sezon de uitat. Arbitrul român a fost aspru contestat pentru prestaţiile din preliminariile Champions League, dar şi de pe plan intern şi nu a mai arbitrat niciun meci de pe 5 septembrie, de la derby-ul Dinamo – FCSB, scor 2-1. În seară de Liga Campionilor, arbitrul român a fost într-o ipostază inedită: speaker la o conferinţă.

Istvan Kovacs, speaker la „MindFormers”

Cel mai bun arbitru român a fost invitat la „MindFormers”, o conferinţă care combină divertisment, idei şi experienţe la Sfântu Gheorghe. Iniţial, Kovacs trebuia să urce pe scenă pe 17 octombrie, dar întâlnirea cu arbitrul a fost reprogramată pentru data de 14 octombrie, de la ora 18:00, în seară de Champions League.

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Întâlnirea cu Istvan Kovacs a purtat numele „De la Carei la Cupa Mondială din America: Povestea unui arbitru într-un fotbal tot mai tehnologizat”, în care arbitrul român a povestit cum este să fie la cel mai înalt nivel în arbitraj.

Istvan Kovacs, singurul din istorie care a arbitrat toate cele trei finale europene

În această vară, Istvan Kovacs a mai bifat o bornă importantă din carieră. , dintre Japonia şi Tunisia, scor 4-0. Arbitrul român este singurul din istoria fotbalului care a condus toate cele trei finale europene: Conference League, Europa League şi Champions League.

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Din păcate, Istvan Kovacs a fost greu încercat în acest debut de sezon. De ziua lui, pe 16 septembrie, s-a stins din viaţă tatăl său, „Tisza” Kovacs, la vârsta de 86 de ani. , Kovacs nu a fost delegat la niciun meci din primele două etape din Champions League.

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