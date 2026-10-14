Sport

Ce făcea Istvan Kovacs în zi de Champions League! Ipostază inedită pentru cel mai tare arbitru român

Marian Popovici
14.10.2026 | 21:29
Ce facea Istvan Kovacs in zi de Champions League Ipostaza inedita pentru cel mai tare arbitru roman
SPECIAL FANATIK
Ce făcea Istvan Kovacs în zi de Champions League! Ipostază inedită pentru cel mai tare arbitru român. Sursa: colaj Fanatik
Istvan Kovacs nu a fost delegat pentru prima dată în ultimii 8 ani în primele două etape din Champions League. Arbitrul român a fost într-o postură inedită în seara de Liga Campionilor: aceea de speaker la o conferinţă.
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Istvan Kovacs are un început de sezon de uitat. Arbitrul român a fost aspru contestat pentru prestaţiile din preliminariile Champions League, dar şi de pe plan intern şi nu a mai arbitrat niciun meci de pe 5 septembrie, de la derby-ul Dinamo – FCSB, scor 2-1. În seară de Liga Campionilor, arbitrul român a fost într-o ipostază inedită: speaker la o conferinţă.

Istvan Kovacs, speaker la „MindFormers”

Cel mai bun arbitru român a fost invitat la „MindFormers”, o conferinţă care combină divertisment, idei şi experienţe la Sfântu Gheorghe. Iniţial, Kovacs trebuia să urce pe scenă pe 17 octombrie, dar întâlnirea cu arbitrul a fost reprogramată pentru data de 14 octombrie, de la ora 18:00, în seară de Champions League.

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Întâlnirea cu Istvan Kovacs a purtat numele „De la Carei la Cupa Mondială din America: Povestea unui arbitru într-un fotbal tot mai tehnologizat”, în care arbitrul român a povestit cum este să fie la cel mai înalt nivel în arbitraj.

Ce făcea Istvan Kovacs în zi de Champions League! Ipostază inedită pentru cel mai tare arbitru român
Ce făcea Istvan Kovacs în zi de Champions League! Ipostază inedită pentru cel mai tare arbitru român. Sursa: Facebook MindFormers

Istvan Kovacs, singurul din istorie care a arbitrat toate cele trei finale europene

În această vară, Istvan Kovacs a mai bifat o bornă importantă din carieră. Arbitrul din Carei a condus meciul 1000 din istoria Cupei Mondiale, dintre Japonia şi Tunisia, scor 4-0. Arbitrul român este singurul din istoria fotbalului care a condus toate cele trei finale europene: Conference League, Europa League şi Champions League.

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Din păcate, Istvan Kovacs a fost greu încercat în acest debut de sezon. De ziua lui, pe 16 septembrie, s-a stins din viaţă tatăl său, „Tisza” Kovacs, la vârsta de 86 de ani. Pentru prima oară din 2018, Kovacs nu a fost delegat la niciun meci din primele două etape din Champions League.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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