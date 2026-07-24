Ce făcea Mitică Dragomir cu 5 lei pe timpul comuniştilor. Îşi cumpăra de toţi banii un produs adorat de milioane de români

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Mitică Dragomir a dezvăluit care era cea mai frumoasă sărbătoare la Bălceşti, în satul copilăriei sale. Emulaţia provocată de evenimentele organizate aici i-a lăsat amintiri vii din perioada copilăriei, pe care le-a povestit în direct la „Profeţiile lui Mitică”.

Sărbătoarea de Sf. Ilie, mai tare şi decât Paştele şi decât Crăciunul

Miezul verii şi vacanţa mare făceau ca pentru copilul Mitică Dragomir o anume sărbătoare să fie mai frumoasă chiar decât Crăciunul sau Paştele. „La mine la Bălceşti nu era nicio sărbătoare mai frumoasă decât Sfântul Ilie. Nici Paştele, nici Crăciunul!”, a povestit el.

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La Bălceşti de Sfântul Ilie era zi de târg, iar asta făcea ca sărbătoarea să fie cu totul şi cu totul specială. „De Sfântul Ilie se făcea târg, ori la moară ori în zăvoi. Se aduceau tiribombe şi fel de fel de chestii pentru copii. Şi erau şi 10-12 tarabe cu îngheţată făcută în casă. Tata, Dumnezeu să-l odihnească, îmi dădea şi mie, ba 2 lei, ba 3 lei… 5 lei mi-a dat cel mai mult”, rememorează Mitică Dragomir.

În continuare el a povestit . „Ce credeţi că făceam eu cu 5 lei? Era 50 de bani o îngheţată. De toţi banii mâncam îngheţată, una după alta, până cheltuiam banii”, a dezvăluit fostul şef al LPF.

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Cum se dădea Mitică Dragomir în tiribombă, fără să plătească

Totuşi, , chiar dacă rămânea fără bani. „În tiribombă mă dădeam gratis, fiindcă imediat ce vedeam un loc liber şi începea să plece, pac mă aruncam pe el. Ăla vedea că m-am urcat, dar nu mai putea opri tiribomba. Când era aproape să se oprească săream din mers şi fugeam”, a mai depănat el firul amintirilor.

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Distracţia de Sfântul Ilie nu a încetat nici când s-a făcut mai mare, doar că a căpătat altă formă. „Mai târziu, când am mai crescut, se aduceau maldăre de lubeniţe, pepeni verzi. Copiii mergeau la 7-8 km, unde erau culturile de pepeni şi de lubeniţe, îi luau şi aruncau în Olteţ… Pepeni de 10-15 kg.

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Iar noi stăteam şi aşteptam aici. Zeci de pepeni veneau pe Olteţ, mergeam cu ei şi la vânzare”, a mai povestit Mitică Dragomir cum se distra de sărbătoarea Sfântului Ilie.