Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea balerinele lui”

În cea mai recentă emisiune Giovanni Show, cunoscutul impresar român a rememorat câteva întâmplări fabuloase din trecut. În centrul atenție: Nicu Ceaușescu și balerinele de la celebrul restaurant al fostei elite din perioada comunismului, „Pescăruș”.

Giovanni Becali rememorează povești din trecut cu Nicu Ceaușescu și balerinele de la „Pescăruș”

De-a lungul prezențelor sale la Giovanni Show, cel mai important și cunoscut impresar din fotbalul autohton, Giovanni Becali, a venit în fața publicului cu numeroase povești din perioada comunismului. Vineri, invitatul permanent al emisiunii de la FANATIK i-a dezvăluit lui Horia Ivanovici o serie de „picanterii” care îl au în prim-plan pe Nicu Ceaușescu.

În contextul unor povești cu Gino Iorgulescu și amicii acestuia din trecut, Giovanni a ajuns la un punct comun al „epocii” trecute: restaurantul „Pescăruș”, o cunoscută locație din Parcul Herăstrău.

Impresarul a rememorat , fiul cel mai mic al cuplului prezidențial de dinainte de 1989.

„Se întâlneau, pe timpul lui (n.r. înainte de 1989). Gino este crescut în gașca asta cu Nicu (n.r. Ceaușescu), cu Serghe (n.r. Mizil). Noi, fiind bișnițari, nu aveam… cu Serghei mai mergea, dar cu Nicu. Dacă eram la Pescăruș, mai dădeam și bani la lăutari, jos. Dar Nicu era sus, la separeu, cu banda lui, cu fetele lui.

(n.r. nu vă primea Nicu sus?) Nu că nu ne primea, dar aveam respectul ăsta față de el. Pe noi ne-a salvat o dată, de la barbut. De la Ateneul Român. Jucam și ne-a luat circa a doua…ne dădea câte 2-3 luni (n.r. sub acuzația) de jocuri de noroc neautorizate în spațiul public. Au vorbit Gino, Mircea Sandu, ăștia cu Nicu, pac, liberi”, povestește Giovanni.

Cât de important era restaurantul „Pescăruș” în perioada vechiului regim

Același Giovanni Becali mai dezvăluie faptul că Nicu Ceaușescu avea un tratament special la această locație din Capitală. Mereu intra prin spate, cu oamenii lui, cu balerinele lui și cu alți colegi influenți din partid. Dat fiind statului acestuia, întregul restaurant „Pescăruș” era construit pentru el.

„Nicu, când venea, intra prin spate, intra sus la separau, avea oamenii lui, balerinele lui, ca orice om, mai avea colegii lui din partid. După Revoluție trebuia să te duci la Pescăruș să vezi cum era făcut. Numai pentru el, pentru Nicu”, își mai amintește Giovanni Becali.

Ce se întâmpla la restaurantul „Pescăruș” în perioada comunismului

Restaurantul „Pescăruș” din Capitală are o poveste veche de aproape un secol. Celebrul a luat ființă în Bucureștiul interbelic, în anul 1938. A fost construit pe malul lacului Herăstrău, într-o poziție privilegiată pentru elita politică și socială a vremii.

Cu toate acestea, perioada comunistă a fost cea în care „Pescărușul” și-a câștigat renumele adevărat. Zeci de ani, a fost locul preferat de liderii regimului. La începuturi, printre primii clienți dar și , pe vremea când era secretarul general al PCR.

Ulterior, un alt personaj cheie al sistemului care s-a perindat pe la restaurantul „Pescăruș” a fost fiul lui Nicolae Ceaușescu, Nicu. „Prințișorul” devenise un client fidel al localului. S-a scris că acesta a dat aici petreceri de pomină, care deveniseră vestite chiar în toată țara.

În 2015, restaurantul „Pescăruş” a fost transformat cu o investiţie de aproape 500.000 de euro de antreprenorul Dragoş Petrescu, care deţine grupul City Grill, notează . „Restaurantul acesta este un monument istoric, de aceea nu vom actiona masiv asupra vizualului. Vom pastra acelasi lemn, caruia ii vom da poate o alta tenta, insa vom adauga elemente decorative, in functie de specificul lui. In partea dinspre lac, pe terasa, vom avea elemente din tematica apei, sa il tinem astfel legat de Herastrau si lac”, a explicat Dragos Petrescu, la acea vreme.