Ce făcea șoferul dubei înainte de accidentul mortal din Lugojel! Declarații șocante ale unui martor: „N-a avut nicio șansă”

Ziua de marți, 27 ianuarie, este una de tristă amintire pentru iubitorii fotbalului european. O dubiță cu 10 suporteri ai lui PAOK s-a ciocnit de o cisternă la Lugojel, în județul Timiș, iar în urma coliziunii, 7 fani eleni și-au pierdut viața. Iată ce a declarat martorul prezent la tragedie.
Accidentul de la Lugojel se putea solda cu mai multe victime. Un martor de la locul incidentul a reușit să evite coliziunea cu dubița din Grecia și a prezentat cum s-au desfășurat toate evenimentele.
Mai exact, martorul a precizat că șoferul dubiței a efectuat mai multe manevre periculoase înainte de coliziune, acesta încercând să depășească mai multe mașini la rând.
„Șoferul dubiței a efectuat manevre excesive și periculoase înainte de coliziune. A încercat să depășească un șir de mașini
În timp ce un camion cisternă trecea, un camion roșu venea din direcția opusă. Atunci și-a dat seama că nu avea timp să finalizeze o altă manevră, a încercat să revină pe banda sa, dar a intrat în coliziune cu vehiculul pe care încerca să-l depășească”, a declarat martorul de la accident, citat de MetroSport.
Ulterior, martorul a precizat că șoferul dubiței nu a avut nicio șansă să se redreseze. Întrebat despre victime, conducătorul care a evitat coliziunea a transmis că acestea erau pe drum și pe câmp, într-o stare foarte gravă.
„Și-a pierdut controlul, s-a izbit de camion și apoi a fost aruncat. Nu a avut nicio șansă, ceea ce a făcut a fost extrem de periculos.
După impact am văzut doar un bărbat care a ieșit din mașină stând în picioare. Restul victimelor erau pe drum și pe câmp. Erau într-o stare foarte gravă”, a mai spus martorul.
O dubiță înregistrată în Grecia, transportând zece pasageri, călătorea din Salonic spre Franța. Ocupanții vehiculului erau cetățeni eleni, fani ai echipei PAOK Salonic, și se îndreptau către „Hexagon” pentru a-și susține formația condusă de Răzvan Lucescu în meciul din deplasare cu Olympique Lyon, din ultima etapă a fazei grupelor UEFA Europa League.
În jurul prânzului, pe la ora 13:00, dubița a fost implicată într-un accident rutier pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. În timp ce încerca să revină pe banda sa după o depășire, vehiculul a intrat în coliziune cu un TIR care circula regulamentar din sens opus.
În urma impactului, microbuzul a fost aruncat în afara carosabilului. Șase persoane și-au pierdut viața pe loc, una a decedat la scurt timp după internare, iar alte trei se află în stare critică.