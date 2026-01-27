Ce făcea șoferul dubei înainte de accidentul mortal din Lugojel! Declarații șocante ale unui martor: „N-a avut nicio șansă”

ADVERTISEMENT

Ziua de marți, 27 ianuarie, este una de tristă amintire pentru iubitorii fotbalului european. O dubiță cu 10 suporteri ai lui PAOK s-a ciocnit de o cisternă la Lugojel, în județul Timiș, iar în urma coliziunii, 7 fani eleni și-au pierdut viața. Iată ce a declarat martorul prezent la tragedie.

Ce făcea șoferul dubei înainte de accidentul mortal din Lugojel

Accidentul de la Lugojel se putea solda cu mai multe victime. Un martor de la locul incidentul a reușit să evite coliziunea cu dubița din Grecia și a prezentat cum s-au desfășurat toate evenimentele.

ADVERTISEMENT

Mai exact, martorul a precizat că înainte de coliziune,

„Șoferul dubiței a efectuat manevre excesive și periculoase înainte de coliziune. A încercat să depășească un șir de mașini

ADVERTISEMENT

În timp ce un camion cisternă trecea, un camion roșu venea din direcția opusă. Atunci și-a dat seama că nu avea timp să finalizeze o altă manevră, a încercat să revină pe banda sa, dar a intrat în coliziune cu vehiculul pe care încerca să-l depășească”, a declarat martorul de la accident, citat de .

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu victimele după coliziune

Ulterior, martorul a precizat că șoferul dubiței nu a avut nicio șansă să se redreseze. Întrebat despre victime, conducătorul care a evitat coliziunea a transmis că acestea erau pe drum și pe câmp, într-o stare foarte gravă.

„Și-a pierdut controlul, s-a izbit de camion și apoi a fost aruncat. Nu a avut nicio șansă, ceea ce a făcut a fost extrem de periculos.

ADVERTISEMENT

După impact am văzut doar un bărbat care a ieșit din mașină stând în picioare. Restul victimelor erau pe drum și pe câmp. Erau într-o stare foarte gravă”, a mai spus martorul.

Cum s-a produs accidentul

O dubiță înregistrată în Grecia, transportând zece pasageri, călătorea din Salonic spre Franța. Ocupanții vehiculului erau cetățeni eleni, fani ai echipei PAOK Salonic, și se îndreptau către „Hexagon” pentru a-și susține formația condusă de Răzvan Lucescu în meciul din deplasare cu Olympique Lyon, din ultima etapă a fazei grupelor UEFA Europa League.

În jurul prânzului, pe la ora 13:00, dubița a fost implicată într-un accident rutier pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. În timp ce încerca să revină pe banda sa după o depășire, vehiculul a intrat în coliziune cu un TIR care circula regulamentar din sens opus.

În urma impactului, microbuzul a fost aruncat în afara carosabilului. Șase persoane și-au pierdut viața pe loc, una a decedat la scurt timp după internare, iar alte trei se află în stare critică.