Ana Porgras și Zanni de la Survivor România au avut o relație foarte apropiată. Fosta sportivă a precizat că bărbatul știe că ea îl iubește și se gândește tot timpul la el.

Fosta gimnastă a fost eliminată din competiție duminică seara. Ea s-a delarat șocată și dezamăgită de părăsirea junglei din Republica Dominicană.

Nu a fost singura dezamăgită. Colegul acesteia, Zanni, a uimit pe toată lumea izbucnind în plâns la aflarea veștii plecării Anei.

Ce făceau Ana Porgras și Zanni la Survivor România, când nu erau filmați: „Îl iubesc, mă gândesc la el”

Fosta sportivă s-a declarat copleșită de reacția lui Zanni din momentul în care a aflat că ea va pleca acasă: „am văzut și eu reacția lui, cred că după ce am văzut reacția lui am plâns mai mult pentru reacția lui și pentru sentimentele pe care mi le-a transmis. Mi-am luat la revedere de la el cu ochii în lacrimi pentru că nu am vrut nici eu să mă vadă plângând, i-am spus că el pentru mine este un campion, e Survivor România 2021 și știu că va lupta cu toată puterea lui să câștige premiul.”

„Eu în competiție l-am susținut din tot sufletul de Zanni și el pe mine. Mi-a părut rău că am ieșit și că visul meu s-a terminat acolo. Asta a fost 50 la sută și 50 la sută a fost că l-am lăsat acolo și știam că își caută o susținere în mine și în competiția aia eu eram aliatul care era tot timpul lângă el”, a adăugat Ana Porgras, potrivit Wowbiz.

Ea a povestit că Zanni a susținut-o în momentele dificile: „am avut momente în care am vrut să plec și el îmi spunea că eu nu am cum să plec. În primele două săptămâni, când am ajuns, mi se părea imposibil ce se întâmplă, mi se părea că am făcut ceva rău în viață și am ajuns în junglă. Am fost speriată de tot ce se întâmplă și faptul că nu mai vorbeam cu mama în fiecare zi, nu mai aveam acces la nimic”.

„A fost un șoc când a ajuns acolo. Zanni a fost mereu o persoană foarte puternică. În afară faptului că a avut câteva momente în care îmi spunea că îi este greu, nu l-am auzit o dată să îmi se plângă, să spună că nu mai vrea să stea acolo. Spunea mereu că vrea să ajungă în finală. L-am găsit motivat, puternic și mi-a dat și mie din puterea lui,” a mai spus aceasta.

Cât de mult i-a afectat plecarea din competiție a Anei

Ana a povestit că plecarea din competiție i-a afectat extrem de mult pe amândoi: „când ne-am strâns ultima oară în brațe, în sufletul meu era o tristețe extraordinară că plec și că îl las acolo și că poate nu o să mai aibă cu cine să vorbească, să se deschidă. A fost un moment în care eu nu am vrut să îi arăt lui că sunt devastată și el mie la fel. Că drept dovadă, după ce ne-am despărțit, după ce eu am plecat, el a început să plângă și eu am plâns din tot sufletul. Cred că a plâns toată lumea cu mine, a plâns toată echipa din spate, nu se aștepta nimeni să plec. Când am auzit numele meu, am crezut că face domnul Dan o chestie când spune toate numele. Eram în stare de șoc, nu realizam că eu ies din competiție”.

„Aș fi vrut să îi spun lui Zanni că am încredere în el mie la mie, că a fost persoană care m-a susținut cel mai mult și că îi mulțumesc din tot sufletul, că e o forță a naturii și că nimic nu o să îl dărâme în competiția asta și că ne vedem acasă. Sper să reușească să treacă repede peste plecarea mea, să se adune și să nu se lase dărâmat și să fie un om bun. Eram persoană care îi spunea mereu să se liniștească, să nu se mai certe și sper să își aducă aminte de cuvintele mele când va ceda. Cred că Zanni se va adapta foarte bine și cred că, chiar dacă va spune că nu o să mai tragă, pe traseu va trage la fel de tare pentru echipa. Chiar dacă am plecat și va face stafetele cu Elena, cred că va trage la fel de tare să aducă puncte pentru Faimoși,” a povestit fosta gimnastă.

Zanni și Ana Porgras au devenit foarte apropiați pe parcusul competiției: „Zanni, când nu mai putea, îl simțeam că e trist, ingândurat și mergeam să îl întreb ce e cu el. Vorbeam, el îmi spunea că sunt o luptătoare, eu îi spuneam lui. De multe ori nici nu vorbeam atât de mult, pur și simplu ne uităm unul la celălalt și înțelegeam lucrurile. Zanni în interior e un om foarte sensibil, de asta m-am apropiat atât de mult de el. Am văzut mai mult decât exteriorul. Știe că îl iubesc și că mă gândesc la el și că o să îl susțîn toată competiția. Nu stăteam tot timpul împreună, dar erau chestii mici, că venea să mă ia o dată in brațe sau făcea chestii mici pe care le simțeam și eu și el. Nici nu aveam nevoie să ne spunem lucruri, nu aveam nevoie de așa ceva.”

Relația lor este una foarte specială: „eu sper din suflet să ajungă în finală, să câștige Survivor. O să îmi lipsească tot. O să îmi lipsească și dormitul ăla pe scândură. Noi nu ne-am izolat niciodată de restul grupului, știam unde am venit, eram focusati pe ce aveam de făcut dar erau și momente când îl luăm în brațe, îi făceam masaj, venea el și mă lua în brațe. Dacă l-aș fi văzut plângând aș fi plâns cu el, l-aș fi luat în brațe și s-ar fi calmat sigur și i-aș fi spus că ce nu te omoară te face mai puternic. Noi nu ne cunoșteam dinainte, ne-am cunoscut la probele sportive, cu cinci zile înainte de plecare, atunci ne-am văzut prima oară. L-am văzut cât de bun a fost la proba sportivă și am spus din prima zi că o să câștige sigur. Apoi am mai vorbit, ne-am mai întâlnit și uite așa… A fost o chestie de la început. E mai mult, nici nu pot să explic în cuvinte. E mai mult decât dragoste, prietenie, sunt niște lucruri care nu se pot exprimă în cuvinte.”

Ana Porgras, în stare de șoc după părăsirea competiției

Fosta faimoasă s-a declarat șocată de părăsirea Survivor România: „Sunt încă în stare de șoc, în euforia aia de după competiție, când ieși și te lovesc toate informațiile toată susținerea oamenilor. Sunt șocată de toată susținerea și de impactul pe care l-a avut emisiunea. Sufletul îmi plânge, mi-aș fi dorit să mai rămân în competiție și să ajung chiar și până în finală, dar se pare că acesta a fost drumul meu.”

„A fost foarte trist pentru mine. După două luni de stat cu ei 24 de ore din 24, să mă trezesc singură și în condițiile în care cred că am ieșit mult prea devreme, am stat și m-am gândit la toate posibilitățile din lume. Viața îmi demonstrează încă o dată că e imprevizivbilă, de asta trebuia să apreciezi totul în momentul acela, ce ți se oferă. Când am ieșit a venit medicul la mine și m-a consolat cumva, mi-a spus că e ok să plâng, e ok să fiu tristă,” a adăugat ea, potrivit sursei citate anterior.

Ana Porgras a repetat că își dorește ca Zanni să iasă câștigător și a menționat că același lucru s-ar fi întâmplat și dacă ar fi ajuns în finală alături de el: „sunt tristă pentru mine că am ieșit, mi-aș fi dorit foarte mult să ajung în finală, cu toate că am spus mereu și cred din tot sufletul că dacă aș fi ajuns în finală mi-aș fi dorit că el să câștige pentru că știe toată lumea povestea lui. Așa cum am primit eu o șansă când am făcut gimnastică și am ajuns campioană internațională, asta era șansă lui. Dacă aș fi ajuns cu el în finală, mi-aș fi dorit să câștige el. El are visul lui, să își cumpere o casă, avea planurile destul de bine puse la punct.”