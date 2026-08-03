„Ce facem dacă se oprește curentul în luna august? Mitică Dragomir anunță apocalipsa! Exclusiv

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România e în buza prăpastiei la tot mai multe capitole, iar criza din sistemul energetic este doar încă un domeniu unde riscăm un colaps uriaș. În urma declarării stării de alertă pentru 30 de zile, autoritățile încearcă să evite scenariul extrem: pene de curent și dezechilibre majore în Sistemul Energetic Național. În acest context, fostul șef al LPF cunoscut ca ”Oracolul din Bălcești”, nea Mitică Dragomir a declarat, la FANATIK, în cadrul deja consacratei emisiuni „PROFEȚIILE LUI MITICĂ” ce ne așteaptă dacă se oprește curentul în luna august, având în vedere situația în care ne aflăm.

Rămânem fără curent în luna august? Profețiile lui Mitică Dragomir: efecte devastatoare

În timp ce guvernul poartă discuții cu marii consumatori industriali pentru reducerea voluntară a consumului de electricitate, iar autoritățile încearcă să salveze funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Mitică Dragomir vorbește despre un viitor sumbru, în care nu doar energia, ci și apa ar putea deveni resurse raționalizate.

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„Și apa o să fie raționalizată! E incredibil! Știi ce îmi pare rău? Aici, în emisiunea asta, dau niște predicții care se adeveresc și nu-mi place. Când am spus de Nicușor, de justiție, am nimerit absolut tot. De centralele electrice, unde se va ajunge, de centralele pe cărbune… Îmi spun și copiii de unde le știu? Ei mă întreabă anumite lucruri”, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate în emisiunea marca FANATIK.

Afirmațiile vin într-un moment în care sunt discuții interminabile pe tot felul de scenarii la Ministerul Energiei, la cele mai înalte vârfuri ale statului. Luni, 3 august, reprezentanții marilor consumatori industriali au fost convocați într-o reuniune online, unde li s-a cerut să își mute o parte din activitate în afara orelor de vârf, pentru a evita eventuale deconectări de la SEN. Autoritățile insistă că preferă un program voluntar de reducere a consumului în locul unor măsuri drastice, însă admit că legislația permite, în caz de nevoie, oprirea alimentării marilor consumatori industriali.

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Stare de alertă în toată țara

Actuala stare de alertă energetică a fost provocată, în mare măsură, de seceta severă și de nivelul extrem de scăzut al Dunării. Debitul redus pune în pericol funcționarea reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă, responsabil pentru aproximativ 10% din consumul național de energie electrică. Executivul a aprobat deja lucrări de urgență pentru redistribuirea debitelor Dunării în zona Bala–Dunărea Veche, în încercarea de a asigura apa necesară răcirii reactorului. În paralel, toate centralele pe gaz și pe cărbune au primit recomandarea să funcționeze la capacitate maximă, iar hidrocentralele sunt programate să producă mai ales în orele de seară, când consumul este cel mai ridicat.

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Înapoi la lumânare

În opinia lui nea Mitică, cel mai catastrofal scenariu ne-ar duce într-o perioadă în care nu ne-am fi imaginat vreodată că vom ajunge din nou. spune că dacă seceta va continua pe Dunăre și nivelul Dunării va rămâne unul scăzut, extrem de dificilă.

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„Când am spus că nu ne dă voie să facem energie pe termocentrale și hidrocentrale, avem cărbune din plin, n-au prevăzut că apa va seca așa cum a secat. Dacă se opresc astea de pe Dunăre suntem în întuneric total. Până pun termocentralele în funcțiune, suntem în beznă trei luni. (…) Îngrășăminte nu ne dă voie să facem, energie nu. Când e belșug peste tot în lume, noi nu avem voie. Țara noastră ar putea să dea mâncare la jumate din Europa, gaze din Marea Neagră, energie dacă ne lasă să facem. Nu am avut, în afară de Năstase, Băsescu și ceva Iliescu, n-am avut unul de Doamne-ajută în toată politica asta românească, numai pentru ei, să facă averi incomensurabile.

Nu i-a interesat de altceva, decât de averile lor. Ce mă deranjează e că ei cred că fac bine țării. Au câteva goarne care trâmbițează: dacă spui o minciună de zece ori lumea o să spună că e adevărat. (…) Ne întoarcem la lumânare. Eu am trăit și la lumânare, dar și la lampă. Suntem la penultima treaptă de jos. Ultima, dacă persistă seceta, s-a terminat cu noi. Și așa porumbul în Câmpia Dunării e compromis din cauza lipsei precipitațiilor”, sunt remarcile extrem de triste făcute la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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