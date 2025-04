“Ce faceți dacă pierdeți alegerile?” Cum au răspuns Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi

La dezbaterea prezidențială de luni seara, Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi au fost întrebați ce vor face dacă pierd alegerile de pe 4 mai. Ce răspuns a dat fiecare candidat.

Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi spun ce vor face dacă pierd alegerile

Luni, 28 aprilie, Palatul Cotroceni a găzduit prima dezbatere între candidații principali la alegerile prezidențiale din 4 mai. Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi au fost singurii candidați prezenți la eveniment. Victor Ponta a anunțat, în cursul zilei, că nu va mai participa, iar .

ADVERTISEMENT

La un moment dat, candidații rămași la dezbaterea de la Cotroceni au primit o întrebare legată de planul lor post-alegeri. Mai exact, ce vor face dacă nu ajung în fruntea statului. Întrebarea a venit de la jurnalistul Digi 24, Claudiu Pândaru.

”Dacă veți pierde alegerile vă veți retrage din nou zece ani? (întrebare pentru Antonescu). Pentru Lasconi: ”Vă întoarceți la primărie, că înțeleg că la partid nu vă mai vor?”, iar pentru Nicușor Dan: ”După campania asta, dacă pierdeți, vă întoarceți tot singur la primărie și dacă câștigați, tot singur?”

ADVERTISEMENT

Crin Antonescu a spus că în ultimul deceniu a petrecut timp alături de familie, iar dacă va înregistra un eșec va ”lua o decizie în deplină libertate pentru că nu am niciun fel de obligație”.

”Am intrat în politică în 1990 și am ieșit în 2014, toate funcțiile au fost în urma unui vot al cetățenilor, am avut reușită, câștiguri, pierderi, nu mi-am trădat valorile, principiile și prietenii. În 2014 pentru că a eșuat cel mai mare proiect, prin trădarea unui partener, mi-am asumat și n-am rămas într-o sinecură ca să atârn pe-acolo.

ADVERTISEMENT

Mi-am văzut de viața privată. 10 ani? Da, o cifră frumoasă, mi-am ajutat soția, copilul, sunt mândru de asta. Am venit chemat, am făcut un proces de conștiință politică. Voi lua o decizie în deplină libertate pentru că nu am niciun fel de obligație. Dar președinte sau cetățean undeva unde mă privește pe mine, voi fi un președinte care își iubește țara și care în măsura în care poate vorbi de soluții o va face”, a spus Antonescu.

ADVERTISEMENT

Elena Lasconi, convinsă că va ajunge președintele României

. ”Eu o să ajung în turul doi și o să fiu președintele României”, a răspuns șefa USR. În caz contrar, aceasta e sigură că va rămâne la conducerea USR.

Au urmat apoi săgeți către ”puciștii” din partidul ei. ”Da, plec din USR, dar mi-aș dori cineva să reformeze acest partid, pentru că dacă nu cad niște capete USR se duce în cap. USR trebuie să fie reformat. Dacă vreți să dau și varianta negativă la care eu nu mă gândesc niciodată, da, mă întorc la primărie pentru că vreau să lucrez pentru oameni. Eu rămân președintele USR pentru că am fost aleasă cu 70% prin vot universal”.

În ceea ce-l privește pe Nicușor Dan, acesta a spus că nu se regăsește în întrebare, în privința faptului că ar fi singur. ”Nu mă regăsesc în ce-ați spus, eu n-am fost niciodată singur. În 2012 mulți oameni au fost alături de mine, în 2016, în 2020 de asemenea, în 2024 au fost oameni care au donat pentru candidatura mea independentă, acum sunt 10.000 de oameni care au donat pentru mine.

După (dacă ajung președinte), voi face același lucru la Palatul Cotroceni în ipoteza în care oamenii mă votează și voi face asta cu intenție reformistă”.