Ce facultate a terminat Ioana, unica fiică a lui Ion Țiriac. Orașul celebru în care lucrează

Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac, se poate lăuda că are o viață perfectă. Aceasta muncește, în prezent, într-unul dintre cele mai faimoase orașe de pe glob. În plus, viața ei se derulează între Miami, Monte Carlo și cele mai exclusiviste destinații de vacanță. Puțini știu ce facultate a absolvit fiica cunoscutului miliardar român.

Ce studii are Ioana, unica fiică a miliardarului Ion Țiriac. A absolvit o facultate importantă

Ioana Natalia Țiriac, 28 de ani, s-a născut pe 19 iulie 1997. Ea este singura fiică a miliardarului Ion Țiriac, 86 de ani, și a jurnalistei egiptene Sophie Ayad. Tânăra duce o viață de vis. Trăiește într-un stil extrem de exclusivist. Ioana locuiește la Miami, dar își petrece timpul între continente și călătorește constant în destinații exclusiviste.

Deși era clar că beneficiază de o siguranță financiară cum aproape nimeni nu poate avea în țară, . După ce a terminat liceul, la București, aceasta a fost studentă la Jurnalism și Economie peste ocean, tocmai în Miami. Mai exact, a urmat cursurile la Facultatea de Economie de la University of Miami (Miami Herbert Business School). A vrut să-și construiască o carieră independentă, departe de imperiul de afaceri al tatălui său.

Este cunoscut faptul că Ioana Natalia mai are un frate, Karim Mihai (30 de ani), mama celor doi fiind Sophie Ayad (56 de ani), jurnalista de origine egipteană cu care Ion Țiriac a avut o relație de 9 ani. Celălalt băiat al lui Țiriac, deja celebrul Ion Alexandru (49 de ani), a rezultat din relația miliardarului român cu fostul fotomodel american Mikette von Issenberg.

Care este orașul celebru în care lucrează Ioana Țiriac

Ioana Țiriac nu petrece foarte mult timp în România. Încă din 2024 a apărut informația conform căreia ea, fiind specializată în economie în Statele Unite ale Americii, s-a angajat în domeniul imobiliar. Ea nu s-a axat pe afacerile familiei și a ales să devină agent imobiliar la o firmă de prestigiu din Emiratele Arabe Unite (EAU).

se descurcă excelent ca agent imobiliar, potrivit unei imagini postate de Sophie Ayad, mama sa, în care Ioana Țiriac apare la categoria ”Superstar”. Ea este agent imobiliar la o firmă de prestigiu din Dubai. A început jobul în 2024, după ce a absolvit University of Miami.

Ce mesaj a postat în online fiica lui Ion Țiriac după începutul războiului din Orientul Mijlociu

În ciuda contextului internațional extrem de complicat, Ioana Țiriac locuiește încă în Dubai. Ea nu are însă de suferi din cauza războiului care a zguduit nu doar zona Golfului, ci întreaga lume. În ultimele săptămâni, aceasta a a postat imagini prin care dă de înțeles că situația nu este atât de gravă.

La începutul lunii martie, fiica lui Ion Țiriac a răbufnit pe o platformă de socializare. Aceasta a arătat cu degetul către cei care critică Dubaiul, după problemele apărute în urma războiului din Statele Unite ale Americii, Israel și Iran. ”E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a scris Ioana Țiriac, pe Instagram.