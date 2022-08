Ce facultate vrea să urmeze Daria, fiica lui Romică Țociu: “I-a plăcut, nu am forțat-o”

Daria, fiica lui Romică Țociu, vrea să calce pe urmele tatălui ei. Tânăra își dorește să devină actriță și se pregătește intens pentru examenul de admitere de la UNATC. Daria Țociu și-a demonstrat calitățile de actriță în diferite producții, încă de la o vârstă fragedă. La numai 11 ani, fiica actorului a făcut parte din distribuția ”Five oclock”. Merge la cursuri de actorie de mică și a obținut calificative foarte bune pentru modul în care performează pe scenă.

Fiica lui Romică Țociu dă examen la Facultatea de Teatru. Ce spune actorul

Daria, fiica lui Romică Țociu, a moștenit veleitățile artistice ale tatălui ei și vrea să se facă actriță. Fiica actorului a dat examenul de Bacalaureat și a obținut note mari. Acum, tânăra în vârstă de 19 ani se pregătește pentru examenul de admitere de la teatru.

Actorul susține că Daria a frecventat cursurile de teatru de la vârsta de 7 ani fără să fie împinsă de la spate. Totuși, Romică Țociu știe că, pentru a ajunge la Facultatea de Teatru, ai mult de învățat și, mai ales, ai de renunțat la numeroase plăceri.

“Daria merge la cursuri de teatru de la 7 ani. I-a plăcut, nu am forțat-o”

”Se pregătește pentru Admitere. Vrea să dea la Teatru. Daria merge la cursuri de teatru de la 7 ani. I-a plăcut, noi nu am forțat-o. Foarte mulți părinți visează pentru copiii lor, dar trebuie să vezi și dacă merită, dacă vine și de la el, dacă simte să facă asta… Nu doar să fie împins de la spate de părinte.

Fiecare copil trebuie să aibă propria identitate. Dacă Daria, fata noastră, simte și vrea să facă teatru să facă, e drumul ei. Ea și-l alege. Dar la teatru ai mult de învățat. Practic, înveți toată viața și ai de renunțat la multe lucruri. Și noi am muncit pe partea noastră timp de 33 de ani.

Daria este o luptătoare. A învățat bine întotdeauna. Ea a luat Bac-ul anul acesta cu note mari. Nevastă-mea a spus, ’asta-i singura din familie care învață’. Cred că ne-a schimbat copilul la maternitate”, a declarat Romică Țociu, pentru FANATIK.

La începit de an, de ziua actorului, pe 5 ianuarie, Daria i-a făcut o surpriză tatălui ei și a obținut permisul.

Nepoțelul actorului a fost la un pas de moarte după ce a înghițit două bile

Romică Țociu mai are un fiu, Cătălin, de 27 de ani, care l-a făcut bunic de două ori. I l-a dăruit pe Philip, de trei ani, și pe Sofia, de un an și jumătate. Nepoțelul lui Romică Țociu, Philip, a trecut prin momente teribile la începutul acestui an. Băiețelul a trecut printr-o mare cumpănă, după ce a înghițit două bile magnetice.

Doctorii de la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din București l-au diagnosticat, inițial, cu enterocolită, dar ecografia le-a arătat medicilor exact ce are micuțul. În acest timp, Romică Țociu se afla într-un turneu în SUA și urmărea cu sufletul la gură evoluția stării de sănătate a nepoțelului său.

Philip, nepotul lui Țociu, a fost operat imediat, iar operația dificilă a durat trei ore. La scurt timp, medicii i-au mai efectuat încă o intervenție chirurgicală puștiului, spre bucuria actorului și a familiei sale.

”Eu eram în SUA când s-a întâmplat. Am reușit să îl punem pe picioare. Nu-mi vine să-l recunosc. Este pe drumul bun. S-a recuperat. Philip are trei ani și jumătate. Aleargă, se joacă cu sora lui, Sofia Ioana, de un an și jumătate… Parcă este alt copil”, a mai declarat Romică Țociu, pentru FANATIK.

Profesional, Romică Ţociu alături de Paula Chirilă, în rolul cuplului comic. Actorul când s-a angajat pe litoralul românesc. Prima meserie a fost cea de vânzător de gogoși. În acea perioadă l-a cunoscut și pe viitorul lui partener de scenă, Cornel Palade.