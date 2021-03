Ce facultate vrea să urmeze Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr.: “Sunt uimită!”

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr, și-a ales deja meseria pe care vrea să o practice. Recent, adolescenta și-a anunțat mama că intenționează să urmeze o carieră în domeniu juridic și o să studieze Dreptul.

La 13 ani, Violeta, fiica prezentatoareai tv Andreea Marin și a actorului și cântărețului Ștefan Bănică jr. știe ce carieră își dorește. Vrea să profeseze în domeniul juridic și a început deja pregătirea. Și-a anunțat celebra mamă despre intențiile ei și a pus mâna pe carte, atitudine ce nu poate decât să o bucure pe Andreea Marin care spune că își dorește ca fiica ei să cunoască echilibrul și fericirea în viață.

Fiica Andreei Marin vrea să urmeze Facultatea de Drept

“Îmi doresc ca Violeta să devină o femeie sensibilă și capabilă să se lupte pentru drepturile ei și să le apere și pe ale ceror care poate nu au această forță. De altfel, mi-a mărturisit, de curând, că își dorește să meargă la Drept. Sunt uimită! Îi place în egală măsură partea asta artistică a vieții, are de unde să moștenească, de la ambii părinți câte ceva, dar, pe de altă parte, mă bucură realismul ei. Și-a dat seama de niște lucruri, citește foarte mult în domeniu, deși are o vârstă destul de fragedă, și tot ce îmi doresc este să fie fericită.

Nu îmi doresc să am un copil exepțional, perfect, și așa mai departe. Mă bucur că este bună la școală, dar nu acesta este scopul meu în viață. Am ajuns, într-un moment, la care realizez că este atât de important să trăim fericirea, chiar dacă ea e trăite doar pe frânturi. Asta îmi doresc pentru copilul meu, să fie echilibrat și să fie fericit.”, a dezăluit Andreea Marin, în cadrul unui interviu acordat la A7TV.

Violeta Bănică urmează cursurile unei școli internaționale, cu predare în limba engleză, și excelează la toate materiile din programa școlară, însă Andreea Marin spune că nu își dorește un copil genial, ci unul care să învețe să se valorizeze și să știe să trăiască fericirea.

Prezentatoarea TV recunoaște că lipsurile cu care ea s-a confrutat în viață – de la pieredea mamei la 9 ani, care a murit în brațele ei, până la dezechilibrele din viața amoroasă- au împiedicat-o să cunoască fericirea absolută, până la vârsta de 40 de ani, când a conștientizat ce este, cu adevărat, important pentru ea.

“Nu prea știm să trăim fericirea, ne cam luptăm cu noi înșine, și cu ceilalți, și cu valurile vieții și ajungem să o cunoaștem prea târziu. Eu am ajuns să mă simt bine în pielea mea, cu adevărat, după 40 de ani, atunci când am realizat cât de important este acest echilibru, atunci când am înțeles că este important să trăiesc și pentru mine, nu doar pentru cei dragi.

Facem această greșeală, mai ales noi româncele, trăim pentru ceilalți. Este firesc să dăruiești mult copilului tău, partenerului de viață, familiei tale, dar este la fel de importat să te prețuiești și pe tinw, să înveți să te împaci și cu tine, să nu mai ascunzi sub pat sau sub preș, visele tale. Poate ai dorințe care nu pot fi amânate o veșnicie, pentru că ele te definesc. Și atunci da, trebuie să acorzi un timp și acestor lucruri, importante pentru tine, că altfel vei ajunge în ziua în care, în toată această zbatere, să te întrebi: și eu cine mai sunt?”, a mărturisit Andreea Marin.

Andreea Marin, viață marcată de moartea mamei

Andreea Marin (46 ani) a vorbit și despre momentul care i-a marcat întreaga traiectorie a vieții: moartea mamei sale. Vedeta TVR recunoaște că, după tragicul moment, ani de zile s-a luptat ca să vindece durerea, să scape de traumă și să reușească să devină o femeie puternică.

“Mi-a lăsat o moștenire pe care o prețuiesc. Ea mi-a fost alături până la 9 ani, s-a stins în brațele mele, până la spital, în urma unui accident în care am fost implicați cu toții. Nu a fost deloc ușor, durerea nu s-a terminat într-o clipă, a durat ani de zile ca să mă pot reconstrui. Este o rană care nu se se va vindeca de tot vreodată, dar, în același timp, această întâmplare nefericită, m-a făcut mai puternică, mi-a arătat calea de urmat, mi-a spus că trebuuie să îi sprijin pe cei dragi, dar, în același timp, trebuie să țin fruntea sus, spinarea dreaptă, drumul înainte. Să nu privesc atât de mult înapoi încât să devină o povară și o neputință de a continua să construiesc pe viitor. Toate lucrurile astea însumate au dus la ceea ce sunt eu astăzi. Apoi, tocmai pentru că mama mi-a lipsit, multe dintre proiectele pe care le-am construit, frumoase, bune și pentru mulți oameni, au fost cu gândul la ea, dedicate ei.

Tata s-a căznit să fie și mamă și tată pentru două fete mici, nu i-a fost ușor. Se ridica din genunchi, la propriu, seara, după ce se ruga și eu vedeam că îi curg lacrimi, și venea să ne spună povești și să încerce să repare pentru noi ceea ce viața stricase. Tata a fost stâlp pentru mine, model de corectitudine și de perseverență.”, a mărturisit Andreea Marin.

