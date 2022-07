Ce favorită are Simona Halep în finala feminină de la Wimbledon: „Nu știu dacă Rybakina poate menține nivelul”

Elena Rybakina e pe val după ce a învins-o în semifinale pe , însă în finală va avea un adversar redutabil în Ons Jabeur, care i-a pus mari probleme și jucătoarei noastre la Madrid.

Simona Halep prefațează finala dintre Ons Jabeur și Elena Rybakina: “Va fi un meci interesant și îl voi urmări”

Simona Halep e convinsă că va avea mari probleme datorită jocului imprevizibil al lui Ons Jabeur: „Va fi o finală interesantă. Nu știu cum va răspunde Rybakina la jocul lui Jabeur”.

Jucătoarea noastră a explicat și care sunt principalele arme ale tunisiencei: „Schimbă ritmul, îl taie cu multe slice-uri. Jabeur servește bine, așa că va fi interesant”.

Halep e de părere că pentru jucătoarea din Kazahstan va fi extrem de dificil să mențină același ritm pe toată durata partidei, însă are capacitatea să o facă:

„Nu pot spune că Rybakina poate menține nivelul, dar poate o va face dacă va fi încrezătoare. Va fi un meci interesant și îl voi urmări”, a declarat românca la conferința de presă.

Simona Halep, explicațiile înfrângerii cu Rybakina: „Este meritul ei. Nu am putut să îi fac față”

Simona Halep a încercat : „Cred că ea a jucat foarte bine, un nivel ridicat din partea ei. Eu nu am fost suficient de bună astăzi şi nu am putut să îi fac faţă. Este meritul ei pentru victorie”.

Simona Halep a comis 9 duble greșeli, iar serviciul a fost la un nivel mult mai scăzut față de meciurile precedente: „Aş fi putut să servesc mai bine azi (n.r. – a spus zâmbind). Mi-am îmbunătăţit serviciul în ultimele trei luni. Dar astăzi am avut senzaţia că m-am întors la cel normal. Prea multe duble greşeli şi prea moale. Cu siguranţă, dacă serviciul ar fi fost mai bun, lucrurile ar fi mers mai bine.

În acest moment, nu am nicio explicaţie pentru felul în care am servit. Se întâmplă. Am avut trei luni în care să schimb lucrurile şi, probabil, am nevoie de mai mult pentru a putea face asta zi de zi. Am fost puţin obosită şi asta a contat. Dar, da, probabil a fost puţin prea mult pentru mine”.

Halep o laudă pe Rybakina pentru constanța arătată pe tot parcursul meciului, însă e conștientă că a contribuit la jocul perfect al adversarei: „A fost la un nivel foarte ridicat azi. A jucat extrem de bine, solid, consistent. Şi nu a avut căderi în joc. Dar nici eu nu am făcut prea multe.

Cumva, cred că i-am dat mingile perfecte ca să poată să îşi facă jocul, să se simtă confortabil pe teren. Dar, cum spuneam, meritul este al ei. A meritat victorie după felul în care a evoluat”.