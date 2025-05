Ce fel de președinte va fi Nicușor Dan? Verdict clar al lui Dumitru Dragomir: ”Era intelectualilor! Fără zăngănit de cătușe!”

Așadar, într-un dialog cu Horia Ivanovici, Mitică Dragomir a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Nicușor Dan și e convins că România va intra pe un drum al normalității. ”Ce fel de președinte va fi Nicușor Dan? Multora le e frică că revine zgomotul de cătușe. Multora le e frică”, a întrebat Horia Ivanovici.

Ce fel de președinte va fi Nicușor Dan?

”Doar la fraieri le e frică. Ce a fost nu se mai întoarce, și-a dat seama și doamna Kovesi că a greșit atunci. Așa ceva nu se mai întâmplă. Aia a fost un experiment făcut tot de Europa, suntem experimentul Europei. Și acum am avut tot un experiment. O luptă între America și Europa, câștigată de Europa masiv de tot.

Asta spun, nu a lui Macron cât noul cancelar al Germaniei. Este era intelectualilor, nu mai oameni cu multă carte. Se încearcă pe oameni cu multă carte. Eu prevăd că primarul general al Capitalei va fi un intelectual de seamă. Ai înțeles?”, a completat Mitică Dragomir.

La întrebarea ”cum va fi Nicușor Dan”, Oracolul FANATIK are un răspuns care poate să pară surprinzător pentru unii. ”Va încerca să liniștească PSD-ul și PNL-ul. Nu poate să liniștească AUR-ul, nici pe ceilalți. Dar, convingerea mea este că pe PNL, dacă-l pune premier pe Bolojan, îi dă aer PNL-ului. La PSD este mult mai greu că acolo s-au făcut trei tabere, nu două.

Este să zic așa tabăra Timișoara , care tot ei comandă de câțiva ani de zile. Dacă-l pune pe Bolojan și liniștește PSD-ul va avea o viață dulce la Cotroceni. Nu învolburată.

Mitică Dragomir îi asigură pe români că nu le va fi mai greu ca până acum

Fără deranj. Să ferească Dumnezeu, dacă țara alunecă, liderii alunecă și începe răzmerița, nu poți să recuperezi țara mai devreme de doi-trei ani”, a explicat Dragomir. De asemenea, Dumitru Dragomir crede că Nicușor Dan nu va fi un președinte prost văzut precum Klaus Iohannis.

”Față de români nu va fi mai greu ca până acum. Nu va fi Iohannis 2. Va fi altfel de președinte. Va fi un președinte care vrea să fie prieten cu toți, altfel nu poți să ai rezultate. Dacă ești în dușmănie cu PSD îți pun tălpi, intră în opoziție. Ai AUR deja. Restul sunt partide mici.

m-am învârtit între liderii partidelor. Dacă nu are relație bună cu PSD va fi o răzmeriță în această țară că nu o oprește nici mama lui Nicușor. Dar m-am convins încă o dată, am avut contre cu el, dar niciodată nu i-am zis nicio frază nasoală. Am știut că e trendul lui, că vine puternic pe turnantă”, a completat Dragomir, cu mențiunea că e convins că Nicușor Dan va conduce România timp de 10 ani.