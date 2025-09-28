Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro

David Popovici și-a achiziționat mașina visurilor sale. Campionul este de neoprit în bazin, însă atunci când vine vorba de trafic, lucrurile se schimbă. Titi Aur l-a văzut pe David Popovici la volan și a dat verdictul.

Ce mașină conduce David Popovici

David Popovici se antrenează de ani buni pentru a face performanță. Campionul muncește din greu pentru succesul de care se bucură. În ciuda faimei și a reușitelor sale, David Popovici continuă să fie un om modest, cu picioarele pe pământ. Totuși, campionul are și momente în care simte nevoia să se răsfețe singur.

David Popovici și-a cumpărat o adevărată bijuterie pe patru roți, care a stârnit controverse în opinia publică. Multe voci l-au criticat pentru alegerea făcută, susținând că este o mașină mult prea puternică și scumpă.

Campionul mondial și-a cumpărat mașina visurilor sale, un Porsche Spyder al cărui preț aproximativ este de 150.000 de euro. David Popovici a recunoscut că a „vânat” multă vreme această mașină și că s-a informat foarte bine înainte de a lua decizia de a o cumpăra.

În podcastul lui Micutzu, campionul a recunoscut că mașinile sunt slăbiciunea și plăcerea lui nevinovată. Pentru că i se pusese pata de multă vreme pe un Porsche Spyder, înotătorul a decis să îl cumpere și să se bucure de el.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva.”, a spus David Popovici, la .

Ce fel de șofer este David Popovici, potrivit lui Titi Aur

Multă lume ar fi tentată să creadă că David Popovici este un împătimit al vitezei pe șosea. Ei bine, nu. Ori de câte ori simte nevoia de adrenalină la volan, campionul merge pe circuit la Academia Titi Aur. Acolo, acesta fie își conduce propria mașină, fie alte mașini mai puternice.

La aproape un an de când a intrat în posesia mașinii sale, , un Porsche GT3 RS. Un astfel de bolid de lux este evaluat la 300.000 de euro, iar campionul a decis să îl testeze la Academia Titi Aur.

Titi Aur, specialistul în conducere defensivă, a stat în dreapta lui David Popovici și a analizat foarte bine modul în care acesta conduce. Titi Aur are numai cuvinte de laudă la adresa campionului și susține că este un „șofer bun și foarte calculat”.

„Da, pot spune cu siguranță că este un șofer bun, pentru că am stat în dreapta lui! Simte mașina foarte bine, dar e și foarte calculat. Nici pe circuit nu trece în zona aia de hazard, de risc. Mai mult, a condus mașini bune, scumpe, genul de mașină Porsche și nu numai.

Înțelege foarte bine dinamica mașinii și cum să folosească o mașină corect. Ar putea să meargă tare pe stradă, dar nu o face. Cum am zis, vine și se descarcă în astfel de zone, iar din punctul meu de vedere e un șofer bun.”, a declarat Titi Aur, conform .

Ce alte mașini mai are David Popovici

Înainte a intra în posesia mașinii mult visate, David Popovici a fost surprins de multe ori folosind mijloacele de transport în comun. La finalul anului 2022, campionul nu avea nici permis, nici mașină, ceea ce însemna că trebuia să se deplaseze fie cu bicicleta, fie cu autobuzul.

Timpul a trecut, iar acum . Dincolo de bolidul pe care îl știe toată lumea, campionul mare are și alte mașini pe care le-a primit de la sponsori. Autoturismele, trei la număr, nu sunt deloc unele ieftine.

Datorită rezultatelor pe care le-a obținut în 2024 la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a primit o mașină din partea Toyota. Așa cum declara General Managerul Toyota România, mașina care a ajuns la campion a fost modelul Toyota C-HR hybrid, care costă 38.000 de euro.

Pe lângă această mașină, David Popovici a mai primit două automobile din partea lui Ion Țiriac. Și anume, un Hyundai Ioniq 5 pentru medalia de aur, mașină care costă aproximativ 52.000 de euro și un Hyundai Bayon pentru medalia de bronz, care costă 20.000 de euro.