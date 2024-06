Ce fel de tort au avut la nuntă Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Invitații au fost impresionați când l-au văzut

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au avut o nuntă de vis! Ce fel de tort au avut la marele eveniment și de ce au renunțat la tradiții.

Ce fel de tort au avut la nuntă Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Invitații au fost impresionați

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au devenit în mod oficial soț și soție. Aceștia au avut o nuntă de vis, plină de emoții și fără prea multe tradiții.

cu 160 de invitați prezenți, incluzând membrii familiei, prietenii apropiați și colegii de pe platourile de filmare. Locația aleasă pentru eveniment a fost aceeași în care Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele anul trecut.

După mai bine de trei ani împreună, Oana Moșneagu și Vlad Gherman , iar pe 3 iunie 2024 s-au căsătorit religios și au dat o petrecere de zile mari. Tema evenimentului a fost „Visul unei nopți de vară”, lucru care s-a văzut în cele mai mici detalii, de la locație și decor, până la meniu și tort.

Mulți curioși au vrut să știe cât mai multe detalii înainte de nuntă, inclusiv cum va arata tortul mirilor. Într-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, Vlad a glumit că acesta va avea cinci etaje.

„Va fi un twist cu internațional, că avem ceva și așa. Dacă noi stăm la etajul cinci, păi cinci etaje. Glumesc, nu l-am văzut. Cum ar fi să nu ajungem la el, să nu îl putem tăia?” a spus Vlad Gherman râzând, înainte să înceapă petrecerea, conform

Tortul mirilor a fost însoțit de artificii și a reprezentat punctul culminant al serii. Cu cinci etaje și decorat cu trandafiri în nuanțe de roz și portocaliu, a reflectat perfect paleta de culori din aranjamentele florale și buchetul miresei.

Mireasa nu a respectat unele tradiții la nuntă. Oana Moșneagu nu a avut domnișoare de onoare

Când vine vorba de meniu, cei doi au explicat că au dorit să ofere o varietate de preparate și nu s-au limitat doar la mâncăruri tradiționale românești, dar au inclus totuși sarmalele.

„Va fi un meniu tradițional. Sarmale evident. La petrecere mie îmi plac sarmalele”, a completat Oana Moșneagu.

Oana Moșneagu nu și-a dorit să respecte anumite tradiții precum furatul miresei, deoarece nu avrut să lipsească de la eveniment. De asemenea, ea nu a ales domnișoare de onoare care ar fi fost nevoite să poarte rochii la fel.

Buna prietenă a Oanei, Mara Oprea, cea care a interpretat-o pe Adela în serialul de la Antena 1, a fost prezentă la marele eveniment și a povestit despre cum au petrecut acestea.

„Cumva sunt, dar ea nu și-a dorit domnișoare de onoare. Nici nu s-a gândit să ne pună să ne îmbrăcăm toate la fel, dar conceptul s-a păstrat. Am fost împreună la hotel, la îmbrăcat, am făcut niște poze, ne-am simțit bine, am desfăcut o sticlă de șampanie”, a spus Mara Oprea, la Xtra Night Show.