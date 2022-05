Ce filme dispar de pe Netflix în mai 2022. Lista completă

Netflix va scoate mai multe filme din grilă în luna mai 2022, astfel că fanilor le mai rămâne foarte puțin timp pentru a le urmări înainte de a dispărea.

Ce filme dispar de pe Netflix în mai 2022. Ce pelicule trebuie să vezi înainte să fie scoase

Compania de streaming video are mai multe producții ce vor dispărea în luna mai 2022, așa cum se întâmplă mereu, pentru ca alte titluri să fie adăugate.

Totul este pentru utilizatori, deoarece se plictisesc repede și vor mereu noutăți. Așadar, compania scoate anumite

Aproape în fiecare zi sunt titluri vechi care dispar de pe platforma de streaming video, fiind cel puțin câteva zeci de filme și seriale care sunt înlocuite.

Lista completă a filmelor care dispar în mai 2022 de pe Netflix

nu își anunță utilizatorii atunci când urmează să scoată un film din grilă, ci acestea pur și simplu sunt scoase.

Dacă ai neșansa să vrei să vezi un film și să îl cauți pe platforma, iar el să nu fie, deși puteai să juri că l-ai văzut printre titlurile disponibile, aceasta ar fi explicația.

Poți vedea dacă un film are zilele numărate pe Netflix doar dacă îl cauți special, deoarece compania pune un anunț în dreptul titlului prin care specifică până la ce dată mai poate fi vizionat.

Mai jos poate fi consultată lista completă cu filmele și seriale care vor fi eliminate de pe Netflix în mai 2022.

1 Mai – filme scoase pe de Netflix

Încă de pe 1 mai au fost o mulțime de titluri care au fost scoase definitiv de pe Netflix, printre care Friends with Benefits sau Ghost Rider.

Ace Ventura: Pet Detective

Belly

Blue Streak

Centre Stage

The Choice

A Christmas Star

Darc

Dolapo is Fine

Drag Me to Hell

Faster

Fatal Deceit

Fire in the Blood

First Knight

Four Brothers

The Fourth Kind

Friday the 13th

Friends with Benefits

Funny Girl

Ghost Rider

He Even Has Your Eyes

JFK: The Making of a President

Kindred Spirit

Laatu

Lineage of Lies

Loev

The Model of Murders

Mostly Sunny

Poisonous Protege

Premonition

Red Tails

Resident Evil: Damnation

Resident Evil: Degeneration

School of Rock

The Song of Names

Tamara Drewe

Thirteen Ghosts

3 Ninjas Kick Back

A Yellow Bird

2 Mai – film scos de pe Netflix

Iris

3 Mai – film scos de pe Netflix

One Day: Justice Delivered

4 Mai – filme scoase de pe Netflix

Jumanji: The Next Level

Lo más sencillo es complicarlo todo

5 Mai – filme scoase de pe Netflix

Baby Driver

First Sunday

Resident Evil: Vendetta

SWAT: Under Siege

Wild Things (1998)

6 Mai – filme scoase de pe Netflix

Ordinary Love

Who You Think I Am

7 Mai – filme scoase de pe Netflix

Action Replay

Andaz Apna Apna

8 Mai – film scos de pe Netflix

Craig Ross Jr’s Monogamy

9 Mai

The Curse of La Llorona

Gatoa 2: Rise of the King

12 Mai

Merata: How Mum Decolonised the Screen

13 Mai

Destul de multe filme vor dispărea de pe Netflix și de la această dată. Iată ce titluri trebuie să urmărești înainte ca ele să fie eliminate de companie:

Andaleeb El Dokki

Can’t Complain

The Delivery Boy

Let’s Dance

Life’s Speed Bump

Mr Romantic

My Horrible Grandma

Sorry To Disturb

The Student Cop

What’s Up?

X Large

15 Mai

Chamtkar

The Devil’s Mistress

Kabhi. Haan. Kabhi Naa

Lupin the 3rd: The Castle of Cagliostro

Ram Jaane

3000 Miles to Graceland

16 Mai

La jumătatea lunii vor fi scoase cele mai multe dintre peliculele Netflix care nu își mai găsesc locul pe program:

The Adventures of Rocky and Bullwinkle

American Gangster

An American Tail: Fievel Goes West!

Apollo 13

Bruno

Bridesmaids

Candyman (1992)

Cape Fear (1991)

Curious George 2: Follow That Monkey!

Curious George 3: Back to the Jungle

Dad’s Army (2016)

Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood

The Doors

Endless Love (2014)

Fear (1996)

Gladiator

Gypsy: Live from the Savoy Theatre

Hard Target 2

Highlander

Hop

I Believe in Miracles

ID2: Shadwell Army

Intolerable Cruelty

It’s Kind of a Funny Story

Jaws

Laid in America

Les Misérables

Love Actually

Miss Saigon 25th Anniversary Performance

Mr Bean’s Holiday

Nanny McPhee

Nanny McPhee and the Big Bang

Notting Hill

The Nutty Professor

One Day

Pitch Perfect

Pokémon Detective Pikachu

The Purge

The Purge: Anarchy

The Road to El Dorado

Safe House

Siren

Twins

The Wildling

Zero Dark Thirty

19 Mai

Over the Hedge

20 Mai

Anchor Bay

Black Christmas (2019)

Especial 20 anos Futbol de Primera

Second Act

21 Mai

Bye Bye London

Fifty Year Old Teenager

Lock Your Girls In

The Married Couples

No Longer Kids

Raya and Sakina

Sayed the Servant

The School of Mischief

The Witness Who Didn’t See Anything

22 Mai

Living in Bondage: Breaking Free

23 Mai

Ares

The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

24 Mai

Hyper Hardboiled Gourmet Report

25 Mai

Yes, God, Yes

26 Mai

7 Yards: The Chris Norton Story

Exorcist: The Beginning

Raees

27 Mai

The Cat in the Hat Knows a Lot About That!

Echo in the Canyon

De asemenea, vor dispărea mai multe show-uri TV de pe Netflix, după cum urmează:

1 Mai

Below Deck

Dawson’s Creek

The Frankenstein Chronicles

Monthly Girl’s Nozaki Kun

2 Mai

Boys Over Flowers

15 Mai

Bakugan: Battle Planet

Parasyte: The Maxim

The Real Housewives of New York

Saint Seiya: The Lost Canvas

Saints & Strangers

South Park

Strangers from Hell

The Wiggles

16 Mai

Hwarang!

Love in the Moonlight

The Producers

Uncontrollably Fond

28 Mai

American Idol