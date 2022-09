Ce filme și seriale sunt scoase de pe Netflix în octombrie. Până când le mai poți vedea

În luna octombrie urmează să fie scoase mai multe seriale și filme de pe Netflix. Iată care sunt acestea.

Ce filme și seriale sunt scoase de pe Netflix în octombrie 2022

La fel ca până acum, în fiecare lună și în același timp sunt scoase din grilă o mulțime de pelicule.

ADVERTISEMENT

Același lucru este valabil și pentru luna octombrie, când vor fi eliminate filme celebre cum ar fi cele din seria Misiune imposibilă.

De asemenea, printre titlurile care părăsesc Netflix se află drama O minte sclipitoare, care a fost premiată cu Oscar.

ADVERTISEMENT

Îl prezintă pe John Forbes Nash Jr., un om cu adevărat genial, dar care este tulburat de spectrul unei boli mintale.

Totodată, de pe Netflix dispare și Copacul cu povești, care îl prezintă pe un băiat ce stă să asculte poveștile fantastice ale unui monstru în care se transformă copacul cu povețe.

ADVERTISEMENT

Filmul din 1999 Sala de lupte dispare și el de pe Netflix în octombrie 2022.

Povestea îl are în centru pe un funcționar care găsește o cale pentru a se elibera de toate sentimentele sale și formează o societate clandestină bazată pe lupte.

Un film în care joacă Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter.

Iată ce alte titluri vor dispărea și până la ce dată pot fi ele văzute:

Titluri disponibile până pe 1 octombrie 20221

A Beautiful Mind / O minte sclipitoare

A Monster Calls / Copacul cu povești

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me / Austin Powers 2 – Spionul care mi-a tras-o

Fight Club / Sale de lupte

Glory / Glorie

Heat / Obsesia

Hush

It

Mad Max

Mad Max 2 / Mad Max 2: Războinicul șoselelor

Mission: Impossible

Mission: Impossible II

Mission: Impossible III

My Spy

Point Break

Sherlock Gnomes

Sniper: Legacy

The Invasion

The People vs. Larry Flynt

The Social Network

The Swan Princess

The Witches

What’s Your Number?

ADVERTISEMENT

Titluri disponibile până pe 6 octombrie 20222

Mr. Robot: Sezoanele 1-4

Titluri disponibile până pe 11 octombrie 2022

If Anything Happens I Love You

Titluri disponibile până pe 15 octombrie 2022

Dr. Romantic: Sezonul 1

Gotham: Sezoanele 1-5

Life or Something Like It

Stronger

What Happens in Vegas

Titluri disponibile până pe 16 octombrie 2022

Iată atunci:

Arrow: Sezonul 6

Doua Lozuri

Titluri disponibile până pe 17 octombrie 2022

Jack Ryan: Shadow Recruit

Titluri disponibile până pe 23 octombrie 2022

Dr. Romantic: Sezonul 2