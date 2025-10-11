Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend

Era vitezei în care ne aflăm are multe plusuri, unul dintre acestea fiind că putem să fim prezenți dintr-o poveste în alta, doar accesând niște platforme online de streaming.

Ce filme urmărește Mihai Stoica pe Netflix. Oficialul FCSB, recomandări de seriale

Acum, în 2025, este foarte simplu să vezi un serial sau un film de calitate, iar ce producții l-au acaparat în ultimul timp, recomandări numai bune pentru cei care nu le-au vizionat deja, mai ales că vine weekendul și timpul liber este ceva mai prietenos cu românii.

„Șut, Olaru și Târnovanu, da, li se spune dragonii. Sunt nedespărțiți. Am aplicat pentru a fi tatăl dragonilor, că noi suntem cinefili, știm cine e mama dragonilor. Am terminat și Black Rabbit, și Casa Guinness. Merge. Actori mult mai șmecheri la Black Rabbit. Îmi place foarte mult Jason Bateman, ascuns de barba aia și de plete, dar e bun. E interesant și Casa Guinness. Acum, sunt puțin în dubii, pentru că nu am văzut ultimul sezon din Godfather of Harlem. Cred că o să mă duc pe el weekendul ăsta.

Ce nu i-a plăcut lui Mihai Stoica la Gambitul damei

Nu toate serialele pe care le-a văzut pe Netflix l-au dat pe spate pe oficialul FCSB. Mihai Stoica spune că Gambitul damei nu prea are legătură cu realitate.

Știi ce mi-a plăcut mie la ăsta? (n.r. la Gambitul damei) Tocmai asta m-a deranjat, că nu e adevărat. S-au folosit nume de mari titani ai șahului într-o poveste ce nu are legătură cu realitatea. Acum știu că sunt surorile Polgar. Știi că au fost de mici pregătite pentru asta. Tatăl lor, ceva psiholog, parcă, dar el a zis că vrea să vadă dacă poate să crească două fete să se bată cu bărbații la șah”, a spus MM Stoica la emisiunea

Ce producții noi apar la cinema în România

Luna octombrie se anunță una în care la cinema putem să vedem multe filme foarte interesante. Afterburn, Vecina sau The Smashing Machine au apărut deja pe ecrane, iar începând de astăzi avem următoarele variante: Gașca de la Drept, Falcon Express, Tron: Ares sau Roofman. Animații, SF-uri sau comedii, pentru toate gusturile, iar toamna promite, cu această ocazie, să ne țină lipiți de scaune și să ne ducă în cele mai frumoase povești.

La finalul lunii octombrie, o peliculă românescă, cu Cristina Codreanu, Codin Maticiuc sau Denis Hanganu, pe nume ‘Cursa’, urmează să-și aibă premiara. Filmul este unul dintre cele mai așteptate producții autohtone ale anului și fanii așteaptă cu sufletul la gură să vadă acțiunea ce se va produce în regia lui Anghel Damian și Millo Simulov.

Ce poți să vezi la Disney în luna octombrie

Sunt mai multe filme care au intrat pe platforma Disney în luna octombrie. Printre cele care se anunță de real succes se află și Chad Powers, o poveste care are legătură cu sportul, mai exact cu un jucător de fotbal american.

De asemenea, pe Disney puteță să urmăriți capodopera Jaws, dar și Detectiv fără antecedente, Crime în imobil sau Futurama, filme care ar putea să vă bucure serile.

Ce este Casa Guinness, serialul de pe Netflix pe care Mihai Stoica îl recomandă

House of Guinness este un serial dramatic lansat pe Netflix în 2025. Este creat de Steven Knight, cunoscut de fanii filmelor și pentru Peaky Blinders. Întreaga acțiune se petrece în Dublin și New York în 1868, imediat după moartea patriarhului familiei Guinness, Sir Benjamin Lee Guinness.

Cei patru copii ai săi, pe numele lor, Arthur, Edward, Anne și Ben, trebuie să își asume responsabilitatea afacerii și să se confrunte cu secrete, conflicte familiale și provocările de a conduce o berărie celebră.

Distribuție & personaje importante din House of Guinness

Printre actorii principali se numără:

Anthony Boyle – Arthur Guinnes

Louis Partridge – Edward Guinness

Emily Fairn – Anne Guinness

Fionn O’Shea – Ben

James Norton joacă rolul lui Sean Rafferty, un personaj implicat în intrigi și conflicte interne

Gambitul Damei, serialul care a scris istorie pe Netflix

Gambitul Damei sau The Queen’s Gambit este o miniserie dramatică produsă de Netflix, lansată în 2020, și bazată pe romanul omonim scris de Walter Tevis în 1983. Serialul a devenit rapid un fenomen global, fiind apreciat pentru povestea captivantă, estetica vizuală și interpretarea remarcabilă a actriței Anya Taylor-Joy.

Despre ce este vorba

Acțiunea se desfășoară în anii ’50-’60 și o urmărește pe Beth Harmon, o orfană care descoperă, în mod neașteptat, un talent ieșit din comun pentru șah. De la un beci prăfuit unde învață mutările de bază, Beth urcă până în vârful competițiilor internaționale, confruntându-se nu doar cu adversari redutabili, ci și cu propriii demoni: dependența de tranchilizante și singurătatea cronică.

Distribuție și personaje-cheie

Anya Taylor-Joy – Beth Harmon, protagonista complexă și carismatică

Thomas Brodie-Sangster – Benny Watts, șahist american talentat și excentric

Marielle Heller – Alma Wheatley, mama adoptivă a lui Beth

Harry Melling – Harry Beltik, unul dintre primii rivali deveniți aliat

Top 10 filme Netflix

1. Carry-On (2024) — thriller captivant, cu acțiune intensă într-un context de zbor tensionat

2. Heart of Stone (2023) — film de spionaj cu miză globală, cu Gal Gadot în rol principal

3. I’m Still Here (2024) — dramă puternică cu poveste memorabilă

4. Hit Man (2024) — combinație de thriller și umor negru, foarte apreciat de critici

5. All Quiet on the Western Front (2022) — dramă de război intensă, recunoscută pentru calitatea artistică

6. Dolemite Is My Name — biopic comic plin de energie și personalitate

7. Hustle — dramă sportivă motivantă, cu interpretare memorabilă

8. I Care a Lot — thriller cu accente satirice și personaje puternice

9. The Irishman — epopee mafiotă regizată de Scorsese, cu distribuție prestigioasă

10. Society of the Snow — poveste bazată pe supraviețuire într-o tragedie real

Ce poți vedea pe HBO în octombrie 2025

În octombrie 2025, pe HBO poți vedea noi seriale și filme. Printre cele apreciate deja de fani se află IT: Welcome to Derry sau Ghostbusters: Legacy. De asemenea, American Nightmare și Task sunt în top, cu mențiunea că, acesta din urmă este disponibil începând din septembrie. Nu în ultimul rând sunt programate episoade noi pentru diverse sezoane de seriale de documentare și reality show-uri.