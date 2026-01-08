Sport

Ce flotă de lux are Neymar! Costă peste 50.000.000 de euro și conține avion, elicopter și mașina lui Batman

Neymar nu se uită la bani. Ce colecție impresionantă demnă de filmele de la Hollywood are superstarul brazilian. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
08.01.2026 | 07:20
Ce flota de lux are Neymar Costa peste 50000000 de euro si contine avion elicopter si masina lui Batman
Cu ce se laudă Neymar pe internet. Colecția brazilianului, scoasă direct din filme. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Neymar, cel care obișnuia să impresioneze constant pe terenul de fotbal, iese astăzi în evidență prin bunurile pe care le posedă. Cu ce flotă de lux se laudă superstarul brazilian și cât costă fiecare „bijuterie”.

Flota de lux a lui Neymar. Avion, elicopter și… mașina lui Batman!

Ajuns la 33 de ani, Neymar nu mai iese în evidență prin cariera sa de fotbalist profesionist, așa cum o făcea în urmă cu câțiva ani. În schimb, el este subiect principal în alte activități ce nu țin de sfera fotbalului.

Mai exact, talentatul brazilian care și-a prelungit contractul pe încă un sezon cu cei de la Santos este fericitul posesor al unei flote de lux evaluată la peste 50 de milioane de euro. Totul a ieșit la iveală chiar la inițiativa sa, el postând o fotografie pe contul său de Instagram.

În colecția cu care se laudă, Neymar are o replică a mașinii personajului Batman, folosită de supereroul DC Comics în filmul „The Dark Knight Returns”, care este evaluată la 1,3 milioane de dolari. El mai are și un avion privat, un Dassault Falcon 900LX , cu inițialele sale gravate pe el, în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro. Totul este completat de un elicopter Airbus H145 , care l-a costat în jur de 8 milioane.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Neymar Jr (@neymarjr)

Clauza ireală din contractul lui Neymar

Neymar a fost mereu o figură deosebită în fotbalul internațional. Talentul său l-a purtat către culmi înalte, la echipe precum Barcelona sau PSG, unde a câștigat trofee importante, dar, mai ales, sume amețitoare.

În cei 4 ani de ședere la echipa de pe „Camp Nou”, Neymar a avut stipulată în contract o clauză atipică. Mai exact, clubul era obligat ca în fiecare lună să-i aducă, din Brazilia (!), pe cei mai buni prieteni ai jucătorului pentru o petrecere.

  • 10 milioane de euro mai valorează astăzi Neymar pe piața transferurilor
  • 222 de milioane de euro a costat-o pe PSG transferul său de la Barcelona în 2017 (cea mai scumpă mutare din istorie, chiar și în prezent)
