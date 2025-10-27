Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce fotbalist a găsit MM Stoica în Portugalia! Dezvăluirea lui Gigi Becali: “E unul de valoare!”

Gigi Becali a dezvăluit că MM Stoica a găsit deja un fotbalist de valoare în Portugalia, în vederea unui transfer la FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.10.2025 | 13:34
Ce fotbalist a gasit MM Stoica in Portugalia Dezvaluirea lui Gigi Becali E unul de valoare
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a anunțat că MM Stoica a găsit în Portugalia un fotbalist pentru FCSB. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, patronul campioanei României a reiterat că își dorește să facă în iarnă mai multe achiziții de marcă la echipa roș-albastră.

Gigi Becali a anunțat că MM Stoica a găsit un fundaș în Portugalia pentru FCSB

În acest sens, după cum se știe deja destul de bine, Mihai Stoica a început de ceva timp căutările în Portugalia, iar acum președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a identificat deja o posibilă țintă. Este vorba, conform spuselor lui Gigi Becali, despre un fundaș central.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cu aceeași ocazie, omul de afaceri a explicat și de ce s-a ajuns la concluzia că ar fi bine ca în perioada următoare să fie „cercetată” cu atenție piața portugheză de fotbaliști cu scopul întăririi lotului campioanei României.

„MM a găsit un singur jucător. Dar eu am spus, doi fundași centrali, doi mijlocași, fundaș stânga, poate și atacant, nu știu. Vreau să iau 5-6 fotbaliști pentru că vreau ca să știe că se poate sta și în tribună, că nu există loc pe bancă. Ca să se învețe minte.

ADVERTISEMENT
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din...
Digi24.ro
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina

Da, am zis că portughezii sunt fotbaliști talentați, au în ADN-ul lor tehnica asta de fotbalist. Au ceva special, așa e, da. A găsit un fundaș, da. (Horia Ivanovici: Un fotbalist de valoare) Da”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat

Planul lui MM Stoica pentru campania de transferuri din iarnă

Recent, în direct la emisiunea „MM LA FANATIK”, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit pe larg despre acest subiect și a punctat următoarele aspecte:

„O să vină iarna, ne întărim. O să trimit pe cineva în Portugalia. O să vedem. Deocamdată mergem spre piața din Portugalia. Nu sunt bani. Echipele mici nu își permit să ofere salarii mari. Pătura financiară e cea mai importantă. Depinde de club. Sunt diferite salariile, dar sunt jucători foarte buni. E o piață interesantă. Nu chiar sub 10 mii. Nu există. Nu mai sunt banii care erau înainte. Ca să aduci jucători buni, trebuie să îi plătești.

ADVERTISEMENT

Ieri mi-a trimis cineva un jucător liber de contract din liga a doua din Austria. Nu există. Ești totuși FCSB, nu poți să faci ceva. Noi am adus fundași centrali din străinătate. L-am adus pe Planic de la Vojvodina. Jucau în cupele europene. El venea motivat aici. Salariu mare și o altă vitrină. Și în Serbia e o piață. În Serbia și Croația sunt echipe mai mici”. 

Gigi Becali, ultimele detalii despre transferurile din Portugalia pregătite de FCSB

Șumudică, acid cu Rădoi: “Când schimbi mereu primul 11, rupi echipa în două!”
Fanatik
Șumudică, acid cu Rădoi: “Când schimbi mereu primul 11, rupi echipa în două!”
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou...
Fanatik
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui Baiaram!” Rotaru: “Eu nu am fost de acord!”
Cifre dureroase: “Craiova e singura echipă care nu a marcat împotriva lui Metaloglobus...
Fanatik
Cifre dureroase: “Craiova e singura echipă care nu a marcat împotriva lui Metaloglobus din toată SuperLiga”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
De cine a fost hărțuită Denisa Golgotă! Sportiva a făcut acuzații grave din...
iamsport.ro
De cine a fost hărțuită Denisa Golgotă! Sportiva a făcut acuzații grave din sala de antrenament
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!