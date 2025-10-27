Ce fotbalist a găsit MM Stoica în Portugalia! Dezvăluirea lui Gigi Becali: “E unul de valoare!”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, patronul campioanei României a reiterat că își dorește să facă în iarnă mai multe achiziții de marcă la echipa roș-albastră.

Gigi Becali a anunțat că MM Stoica a găsit un fundaș în Portugalia pentru FCSB

În acest sens, după cum se știe deja destul de bine, , iar acum președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a identificat deja o posibilă țintă. Este vorba, conform spuselor lui Gigi Becali, despre un fundaș central.

De asemenea, cu aceeași ocazie, omul de afaceri a explicat și de ce s-a ajuns la concluzia că ar fi bine ca în perioada următoare să fie „cercetată” cu atenție piața portugheză de fotbaliști cu scopul întăririi lotului campioanei României.

„MM a găsit un singur jucător. Dar eu am spus, doi fundași centrali, doi mijlocași, fundaș stânga, poate și atacant, nu știu. Vreau să iau 5-6 fotbaliști pentru că vreau ca să știe că se poate sta și în tribună, că nu există loc pe bancă. Ca să se învețe minte.

Da, am zis că portughezii sunt fotbaliști talentați, au în ADN-ul lor tehnica asta de fotbalist. Au ceva special, așa e, da. A găsit un fundaș, da. (Horia Ivanovici: Un fotbalist de valoare) Da”, a spus Gigi Becali

Planul lui MM Stoica pentru campania de transferuri din iarnă

Recent, în direct la emisiunea „MM LA FANATIK”, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit pe larg despre acest subiect și a punctat următoarele aspecte:

„O să vină iarna, ne întărim. O să trimit pe cineva în Portugalia. O să vedem. Deocamdată mergem spre piața din Portugalia. Nu sunt bani. Echipele mici nu își permit să ofere salarii mari. Pătura financiară e cea mai importantă. Depinde de club. Sunt diferite salariile, dar sunt jucători foarte buni. E o piață interesantă. Nu chiar sub 10 mii. Nu există. Nu mai sunt banii care erau înainte. Ca să aduci jucători buni, trebuie să îi plătești.

Ieri mi-a trimis cineva un jucător liber de contract din liga a doua din Austria. Nu există. Ești totuși FCSB, nu poți să faci ceva. Noi am adus fundași centrali din străinătate. L-am adus pe Planic de la Vojvodina. Jucau în cupele europene. El venea motivat aici. Salariu mare și o altă vitrină. Și în Serbia e o piață. În Serbia și Croația sunt echipe mai mici”.