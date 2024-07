Ce fotbalist român i-a propus Ioan Becali lui Jose Mourinho! Reacție fabuloasă

Tehnicianul portughez a preluat-o în această vară pe Fenerbahce Istanbul și a avut parte de o . Nu mai puțin de 45.000 de suporteri s-au adunat pe stadion la prezentarea sa.

Ioan Becali i-a propus un fotbalist român lui Jose Mourinho când era la Chelsea

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul , dacă nu are să-i dea lui Jose Mourinho la Fenerbahce vreun fotbalist român, Ioan Becali a povestit o întâmplare inedită din urmă cu ceva vreme când l-a propus pe Ionuț Nedelcearu la Chelsea.

”Ce vrei să spun? Acum 7 ani mă duc la Londra, mă invită Mourinho la un meci, mâncăm cu echipa, cu staff-ul, le spunea ălora cine sunt eu, iar secundul lui, care era unul de a fost portar la Benfica, în știa pe Pițurcă, zice ‘n-ai un fundaș central că îi am accidentați pe doi’ și atunci eu am spus ‘Jose, am unul la Dinamo îl cheamă Nedelcearu’.

Mă întreabă când joacă și îi spun că peste 7 zile are derby cu Steaua (n.r. – FCSB) pe Arena Națională. Îl trimite pe secundul lui, îl așteptăm, mergem frumos la lojă, s-a terminat meciul, nu mai știu parcă a fost 1-1, au aruncat ăia flăcări în stânga, în dreapta, și în mașină îmi zice: ‘Giovanni, până se refac fundașii ăia, du-te prin Franța și uită-te la un băiat de culoare, bine făcut, înalt și prezintă-i-l lui Mourinho și asta e’.

Ce răspuns mai frumos decât ăsta putea să-mi dea? Nedelcearu e la AEK Atena, joacă pentru primele două locuri, și el vrea să meargă la Crotone în Serie B, care între timp nu mai știu pe unde e. Ce pretenții să mai ai de la băieții ăștia? Și la AEK Atena juca titular în proporție de 90%. A vrut să se ducă la Crotone și pe bani mai puțini”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Nicio șansă ca Ianis Hagi să ajungă la Fenerbahce

Agentul de jucători a exclus din start posibilitatea ca Ianis Hagi să ajungă la Fenerbahce, deși a anunțat că , în ciuda faptului că mai are doi ani de contract.

”Nu se pune problema ca Ianis Hagi să ajungă la Fenerbahce, Mourinho are alte gânduri. Nu vrea să cumpere jucători, vrea să aducă doar împrumut și numai fotbaliști pe care îi cunoaște. El vrea să câștige campionatul în Turcia în primul an de contract cu jucători bine plătiți pe un an, împrumutați pe un an. După aceea, vom vedea.

Am un antrenor la Ajax, îl cheamă Francesco Farioli, are 36 de ani, și am propus un jucător de-al meu și mi-a zis: ‘Giovanni, suntem prieteni atât de buni, Ajax nu mai e Ajax pe care o știi tu, Ajax reface o echipă pentru viitor. Salariile și sumele de transfer de care spui tu sunt imposibile la Ajax azi’”, a afirmat Giovanni Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Impresarul a vorbit și despre și a spus la FANATIK SUPERLIGA că încearcă să-i convingă pe cei de la Galatasaray, cu care jucătorul mai are doi ani de contract, să-i susțină o parte din salariu dacă îl împrumută la Universitatea Craiova.

