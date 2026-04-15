Ce fotbaliști a pierdut Universitatea Craiova! Trei jucători daţi afară în vară de Mirel Rădoi au marcat 38 de goluri în acest sezon!

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova vine după un rezultant șocant. Oltenii au pierdut cu 0-4 pe terenul lui U Cluj în etapa cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii, fiind răpusă de foștii săi fotbaliști. Cine sunt jucătorii pe care Mirel Rădoi i-a dat afară în vară, iar acum au cifre bune spre foarte bune. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Cifrele foștilor jucători ai Universității Craiova, dați afară de Mirel Rădoi, în acest sezon

Universitatea Craiova are în acest sezon un lot generos, însă s-au întâlnit deja în această stagiune cu jucători la care au renunțat și i-au „taxat” în meciurile directe. Cel mai recent exemplu de acest gen este meciul pierdut cu U Cluj, în care echipa pregătită de Filipe Coelho a încasat goluri de la Jovo Lukic și Dan Nistor. Dacă cel din urmă fotbalist s-a despărțit de ceva ani de trupa din Bănie, primul a făcut-o relativ recent, Atacantul bosniac are 18 goluri în 29 de meciuri de campionat la U Cluj.

ADVERTISEMENT

Un alt fotbalist care a trecut prin Bănie și acum traversează un sezon bun la o altă echipă din România este Alexandru Ișfan. Ajuns la 26 de ani, atacantul originar din Mioveni a înscris 10 goluri pentru Farul în 33 de partide din SuperLiga. Cu o traiectorie ascendentă din momentul plecării de la Universitatea Craiova se poate lăuda și Jalen Blesa. Atacantul spaniol a fost cedat gratis în vara anului trecut la Cesena, în Italia. Acum el a fost transferat de Rio Ave pentru 1,7 milioane de euro, iar în 30 de meciuri de campionat pentru ambele echipe, el și-a trecut în cont 10 goluri.

Lukic, Ișfan și Blesa fac parte din jucătorii la care Mirel Rădoi a renunțat la începutul acestui sezon, când o pregătea pe Universitatea Craiova. Acum, combinat, aceștia au marcat un total de 38 de goluri, fiind oameni importanți pentru cluburile actuale pentru care evoluează.

ADVERTISEMENT

Nu este prima dată când Universitatea Craiova renunță la jucători care performează apoi. „Pe Pițurcă l-au trimis la Pandurii!”

Situația descrisă mai sus i-a amintit lui Marius Mitran de un alt episod relevant în istoria Universității Craiova. Specialistul FANATIK a rememorat cum Victor Pițurcă, în momentul în care juca pentru olteni, a fost trimis la alte echipe pentru a face locul altor jucători.

ADVERTISEMENT

„Ișfan nu a dat un gol la Craiova în doi ani. Lukic a dat două goluri, unul în Cupă și altul în campionat. Bine că Borza și Grameni nu au venit la Rapid de la Craiova. Toate astea arată și un ADN al Craiovei, unul autentic. Asta înseamnă niște lucruri.

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai mari atacanți români ai tuturor timpurilor, Victor Pițurcă, a fost coleg de clasă cu Balaci, frații Boldici, Cârțu. Erau ca frații, mergeau împreună la școală. Când a ajuns la 20 de ani și dădea goluri pentru Craiova, a apărut Cămătaru. I-au zis să se ducă, l-au trimis la Pandurii Târgu-Jiu, după la FC Olt. Craiova are asta în ADN. Nu este o aroganță!”, a spus Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.

Motivul pentru care Jovo Lukic jubilează în tricoul lui U Cluj

Bosniacul a fost lăudat în direct de Sabin Ilie, care a explicat motivul pentru care vârful de 29 de ani are un sezon excepțional la U Cluj.

ADVERTISEMENT

„Era o vorbă înainte. E greu să joci în București, la echipele mari, tu fiind din provincie. Poate asta se întâmplă și cu Lukic. La Craiova, Rapid, FCSB este foarte greu să joci. La fiecare meci există o mare presiune. Sunt jucători și jucători.

Lukic, un băiat inteligent, cred că a zis că trebuie să plece de la Craiova că nu este de el. Asta nu înseamnă că nu este un fotbalist bun. Lukic poate a găsit liniștea. E foarte important, mai ales ca atacant străin. Colegii îl ajută foarte mult, pe lângă calitatea lui!”, a spus și Sabin Ilie.