Ce funcție ar putea ocupa Ludovic Orban după demisie. Ce i-ar fi promis Klaus Iohannis

Ludovic Orban a demisionat din funcția de premier, însă nu renunță la cariera politică, conform ultimelor date venite dinspre Cotroceni.

Actualul lider PNL vrea să ajungă președinte al Camerei Deputaților, așadar al 3-lea om în stat, cu ajutorul președintelui Klaus Iohannis.

Ludovic Orban și-a dat demisia luni, 7 decembrie, după ce PNL a obținut un scor neașteptat de prost la alegerile parlamentare.

Ludovic Orban ar putea ajunge președinte al Camerei Deputaților

Potrivit Digi 24, această funcție i-ar fi fost propusă de președintele Klaus Iohannis ca și consolare pentru că a fost nevoit să renunțe la funcția de premier.

Orban a înțeles clar că Iohannis nu intenționeză să-l mai nominalizeze pentru funcția de premier care va trebui să formeze o nouă majoritate.

Cu toate acestea, Orban va negocia în numele PNL formarea majorității din Parlament. Negocieriile se duc cu USR-PLUS și UDMR, în condițiile în care PMP se pare că nu ar fi trecut pragul electoral.

Ludovic Orban și-a anunțat demisia printr-un mesaj public la ora 19:00.

„România are nevoie de un guvern responsabil care să reprezinte voința cetățenilor români. Decizia mea de azi vreau să arate că nu mă cramponez de funcție. Îmi închei mandatul după un an și o lună. Plec cu fruntea sus, tot ce a fost omenește posibil am făcut.

Guvernul după demisia mea va fi condus de un membru al cabinetului care va fi desemnat de președintele României. Am încredere că în negocierile declanșate de președinte vocea rașiunii va triumfa. Demisia mea vreau să arate că nu mă cramponez de nicio funcție, nu pun condiții

Orice măsură pe care am luat-o a fost luată cu un singur scop. Acela de apăra sănătatea și șlocurile de muncă ale românilor. Am convingerea că PNL va avea capacitatea să dea premierul și să formeze coloana vertebrală”, a declarat Orban.