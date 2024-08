, iar acesta va ocupa o funcție de oficial în cadrul academiei. Puștiul de 21 de ani a suferit o accidentare la genunchi care i-a pus punct carierei.

Ce funcție va ocupa nepotul legendarului Cătălin Hîldan la Dinamo. “Voi încerca să readuc spiritul de luptă al unchiului meu”

După ce a pus ghetele în cui, încă din perioada junioratului, Cătălin Hîldan Jr. acolo unde ocupă o funcție importantă, cea de team manager al academiei clubului.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care nepotul “Unicului Căpitan” a decis să pună punct carierei de fotbalist a fost legat de o accidentare gravă suferită la genunchi în perioada în care acesta evolua la FC Voluntari, fiind și ultima sa echipă, înainte să fie cedat de la Dinamo II.

În cadrul unui interviu, Cătălin Hîldan Jr. a explicat motivul retragerii sale premature ca fotbalist, dar și faptul că urmează să termine facultatea și să își ia în serios noul rol pe care l-a primit la Academia Dinamo.

ADVERTISEMENT

“Am încercat să revin după o perioadă lungă de recuperare din cauza accidentării grave avute. Însă, din păcate, genunchiul nu a mai fost ca înainte. De aceea am decis sa îmi închei cariera de fotbalist.

În toată această perioada în care nu am mai activat la Dinamo, am fost contactat periodic de diverse persoane din cadrul clubului, dar și de către suporteri, pentru a mă alătura noului proiect. Ceea ce am și făcut.

ADVERTISEMENT

În perioada următoare, am sa susțin examenul de licență. Fiind în ultimul an de facultate (n.r. la UNEFS), iar în ceea ce privește activitatea mea în cadrul clubului, voi încerca să readuc spiritul de luptă al unchiului meu în rândul copiilor și juniorilor de la Academie, urmând exemplul suporterilor și totodată încercând să ajut oriunde este nevoie de mine”, a spus Cătălin Hîldan, potrivit celor de la .

Revenire de renume la formația din Ștefan cel Mare: “S-a născut și a crescut în alb și roșu”

Nepotul fostului jucător de la Dinamo Cătălin Hîldan a revenit ca junior la Academia celor de la Dinamo. Puștiul de 21 de ani s-a întors la clubul unde a făcut primii pași în fotbal. .

ADVERTISEMENT

“Juniorul Cătălin Hîldan revine la Academia Dinamo. Familia Hîldan l-a dat Clubului pe Unicul Căpitan. Peluzei i-a dat un nume. Fotbalului i-a transmis, în fiecare sezon, că acolo, Sus, un înger veghează pentru tot ce înseamnă Dinamo.

Astăzi, aceeași familie de suflet a redat Academiei Dinamo spiritul, de obicei impalpabil, dar de această dată prezent în carne și oase. Cătălin, Juniorul, s-a născut și a crescut în alb și roșu. Fie că e vorba de casa din Brănești, sfințită de Nea Marin sau de echipamentul grupelor de juniori.

Cei ce vin din urmă, copiii și juniorii noștri, îl vor avea alături pe Cătălin la fiecare pas, nu doar ca team manager al Academiei, ci drept prieten și model. Mult succes, Cătălin, inimile tuturor dinamoviștilor bat pentru tine!”, au scris cei de la Dinamo pe .