Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat! Mircea Lucescu: “O să-l vedeți titular!”

Află ce fundaș va juca titular în duelul crucial Bosnia - România. Mircea Lucescu a făcut anunțul după suspendare lui Burcă și accidentarea lui Popescu.
Alex Bodnariu
17.10.2025 | 08:45
Naționala României e în cărți pentru clasarea pe locul 2 în grupa preliminară, poziție care automat ar face traseul tricolorilor din play-off unul mai ușor. Mircea Lucescu are însă o mare problemă: selecționerul nu știe clar pe cine va utiliza în apărare în meciul crucial cu Bosnia.

România, în luptă cu Bosnia pentru locul 2 în grupă. Marele dezavantaj al tricolorilor

Acum, parcă mai mult ca niciodată, românii suferă în centrul liniei defensive. Mihai Popescu, stoperul de la FCSB, s-a accidentat duminică, pe Arena Națională, grav la genunchi, iar Andrei Burcă, fundașul cu care a făcut pereche, e suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Drăgușin, în continuare incert

În plus, Radu Drăgușin, cel mai bine cotat fotbalist român, nu a mai jucat un meci oficial din luna ianuarie, atunci când, la rândul său, a suferit o accidentare teribilă la genunchi — ruptură de ligamente încrucișate — și e greu de crezut că va fi apt de joc pentru partida cu Austria.

Mircea Lucescu a făcut anunțul. Cine joacă titular în apărare în România – Bosnia

Rămân opțiuni pentru Mircea Lucescu, însă e clar că fundașii centrali pe care îi va avea la dispoziție nu se vor ridica la nivelul lui Drăgușin sau Andrei Burcă. Ghiță, Racovițan sau chiar Eissat ar putea fi titulari.

„Foarte bine a jucat (N.r. despre Eissat). Are 20 de ani. E posibil să joace el cu Bosnia. E posibil să-l vedeți titular. Nu avem soluții. E o pierdere foarte mare Burcă. Are o mare experiență. El e mai puțin util în jocul de construcție, dar prin poziționare face față jocului. Nu e decis încă.

Încercăm să ne pregătim de meciul cu Bosnia. Toți băieții sunt luptători. Eu am nevoie și de Stanciu, și de Marin. Am nevoie să se întoarcă Drăgușin. El s-a antrenat la noi, în cantonament. Nu cred că poate juca meciul următor. Mai sunt doar trei săptămâni. El încă n-a intrat. Mi-aș dori să vină, dar aș risca foarte mult. Nu cred că aș risca”, a declarat Mircea Lucescu, în direct și în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Când jucăm cu Bosnia

Duelul decisiv cu Bosnia se va juca pe data de 15 noiembrie. Tricolorii vor evolua în deplasare, într-o atmosferă care se anunță ostilă. La doar trei zile distanță, echipa lui Mircea Lucescu va reveni la București pentru partida cu San Marino, programată pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.

Cum putem să ajungem la Mondial

România rămâne cu șanse bune de calificare la Campionatul Mondial. Scenariul fantezist este acela în care tricolorii ar termina pe primul loc, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie ca Austria să se încurce cu Cipru și Bosnia, iar tricolorii să câștige ultimele două meciuri rămase.

De asemenea, naționala lui Mircea Lucescu are și plasa de siguranță a barajului. Dacă România termină pe locul 2 în grupă, în fața Bosniei, merge la baraj în urna a treia valorică. În schimb, dacă încheie grupa pe poziția a treia, va intra în play-off din urna a patra valorică și riscă să dea peste adversari precum Italia sau Turcia.

