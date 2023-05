Ce gest a făcut Dan Ursa când și-a revăzut fetița după 5 luni de Survivor România. A emoționat pe toată lumea în aeroport

Ce gest a făcut Dan Ursa când și-a revăzut fetița. Acesta a stat departe de familie vreme de cinci luni, iar gestul său a emoționat pe toată lumea din aeroport.

Ce gest a făcut Dan Ursa când și-a revăzut fetița după 5 luni

Ce gest a făcut Dan Ursa când și-a revăzut fetița. Câștigătorul de la Survivor România a căzut în genunchi atunci când și-a văzut copilul după cinci luni.

ADVERTISEMENT

Acesta și-a îmbrățișat fiica minute în șir. Și soția lui îl aștepta pe Dan Ursa la poarta de sosiri de la aeroport. , l-a luat în brațe pe soțul ei după cinci lungi.

Aceste imagini au fost cu adevărat emoționante pentru protagoniști, dar și pentru ceilalți oameni de pe aeroport. Dan Ursa a postat și un mesaj pe rețelele de socializare, arătând și imaginile de la aeroport.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„Campionul Survivor a ajuns la București. Ultima și cea mai emoționantă probă din experiența Survivor Romania”, a spus Dan Ursa.

View this post on Instagram

Dan Ursa de la Survivor, mai bogat cu 100.000 euro

Ce gest a făcut Dan Ursa când și-a revăzut fetița, după revenirea în țară. Campionul are mai multe motive de bucurie, nu numai revederea cu familia și copilul.

ADVERTISEMENT

! Acesta a revendicat premiul de la Pro TV, după o finală strânsă cu Andrei Krișan. Acesta a fost susținut foarte mult de cei de acasă, care l-au votat pentru a deveni marele câștigător.

Pentru ei, Dan Ursa a transmis și un mesaj pe rețelele de socializare. „Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii.

ADVERTISEMENT

zi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

ADVERTISEMENT

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a mai spus acesta.