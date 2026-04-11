Ce gest a făcut Gigi Becali pentru fata unei artiste care a iubit Rapidul. Patronul FCSB a ajutat-o 8 ani de zile pe fiica Andei Călugăreanu

Gigi Becali (67 de ani) este cunoscut nu doar pentru activitatea din fotbal sau imobiliare, ci și pentru gesturile sale caritabile. Patronul FCSB-ului a făcut un gest deosebit pentru Ioana Tufaru (49 de ani) în urmă cu câțiva ani, iar fiica regretatei Anda Călugăreanu nu a ezitat să vorbească despre afaceristul român. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat despre latifundiarul din Pipera.

Gestul lui Gigi Becali pentru Ioana Tufaru. Cum a fost numit patronul FCSB-ului de fiica Andei Călugăreanu

Acum 11 ani, Gigi Becali a mutat-o pe , într-o garsonieră dintr-un bloc pe care îl deține. Totuși, finalul anului 2023 a venit cu o veste legată de șederea acesteia în locuință, ea fiind informată că latifundiarul din Pipera are de gând să o renoveze integral. Ioana Tufaru și familia au fost nevoiți să se mute. Au trecut doi ani și jumătate, iar fiica Andrei Călugăreanu, artista care a simpatizat Rapidul, nu a mai revenit în fosta casă.

Chiar și în aceste condiții, femeia a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Gigi Becali. Ioana Tufaru i-a mulțumit încă o dată public pentru ajutorul acordat și nu a ezitat să îl numească chiar „înger de om”. Aceasta îi dorește patronului de la FCSB tot binele din lume, lăudând gesturile sale către toți cei necăjiți.

„Mesaj pentru domnul Becali voi avea toată viața, pentru ce a făcut acest înger de om pentru noi… Să-i dea Dumnezeu înmiit pentru tot ce a făcut și face pentru cei aflați în nevoie! Doamne ajută și lui, și tuturor și să ne fie bine că trăim vremuri tare complicate! Doamne ajută!”, a spus Ioana Tufaru, potrivit

Anda Călugăreanu și legătura sa cu Rapidul

Anda Călugăreanu a realizat în timpul vieții sale un imn, neoficial, pentru Rapid, intitulat chiar „Hai, Rapid!”. Cântecul i-a adus și mai multă admirație, mai ales din partea simpatizanților clubului din Giulești, fiind chiar și astăzi cântat de cei mai vechi suporteri.

Ioana Tufaru, încă afectată de moartea Andei Călugăreanu

Anda Călugăreanu ne-a părăsit pe 15 august 1992, lăsând în urmă multă durere în rândul familiei și a tuturor celor care au admirat-o. Fosta mare actriță și cântăreață română își are somnul de veci în Ioana Tufaru continuă să fie afectată de dispariția mamei sale chiar și la peste 3 decenii de la trecerea ei în neființă.

În fiecare an, pe 15 august, , pe care l-a pierdut când avea frageda vârstă de 14 ani: „În fiecare an, pe 15 august, încerc pe cât posibil să fac pachete și să merg la cimitir să le împart. Am făcut un fel de tradiție din asta. Oricât timp ar trece, amintirea mamei rămâne bine amprentata în suflet și dorul de ea nu trece niciodată”, mărturisea Ioana Tufaru în exclusivitate pentru FANATIK în 2024.