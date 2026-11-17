CE TREBUIE SĂ ȘTII Jovo Lukic s-a salutat cu „tricolorii” înainte de meciul cu Bosnia – România

ADVERTISEMENT

Jovo Lukic joacă de mai mulți ani în România, astfel că atacantul ce reprezintă Bosnia pare să fie tot mai atașat de țara noastră. Dacă la finalul meciului de pe Arena Națională de acum câteva săptămâni, câștigat de Bosnia cu 4-2, Lukic a stat de povești și a râs cu Andrei Coubiș, acum atacantul bosniac a fost surprins într-o ipostază similară.

Jovo Lukic s-a salutat cu „tricolorii” înainte de meciul cu Bosnia – România

Așa cum se poate observa și în imaginile surprinse de FANATIK la fața locului, Jovo Lukic s-a îndreptat spre jucătorii României și s-a salutat cu aceștia , în condițiile după ce a acuzat niște dureri la spate.

ADVERTISEMENT

Știre în curs de actualizare