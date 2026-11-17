Jovo Lukic joacă de mai mulți ani în România, astfel că atacantul ce reprezintă Bosnia pare să fie tot mai atașat de țara noastră. Dacă la finalul meciului de pe Arena Națională de acum câteva săptămâni, câștigat de Bosnia cu 4-2, Lukic a stat de povești și a râs cu Andrei Coubiș, acum atacantul bosniac a fost surprins într-o ipostază similară.
Așa cum se poate observa și în imaginile surprinse de FANATIK la fața locului, Jovo Lukic s-a îndreptat spre jucătorii României și s-a salutat cu aceștia. Lukic este anunțat titular în această seară la Sarajevo, în condițiile în care meciul trecut nu a făcut parte din lot după ce a acuzat niște dureri la spate.
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