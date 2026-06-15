Ce gest a făcut soția lui Ianis Hagi după ce Simona Halep s-a retras oficial din tenis. A uimit pe toată lumea

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Elena, soția lui Ianis Hagi, este una dintre tinerele care a vorbit în termeni laudativi despre Simona Halep. Iată cum a uimit pe toată lumea după ce jucătoarea s-a retras oficial din tenis, în cadrul unui eveniment care s-a desfășurat în Cluj-Napoca.

Partenera lui Ianis Hagi, impresionată de Simona Halep

Partenera lui Ianis Hagi este discretă și nu postează foarte des. Superba Elena are apariții de senzație când merge în tribune, de cele mai multe ori imaginile sale emoționând urmăritorii din social media. Ținutele sale nu sunt trecute cu vederea, în ultima perioadă mulți îndreptându-și atenția spre copilul cuplului.

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De curând cei doi le-au arătat tuturor . În social media frumoasa șatenă nu este doar , ci și o persoană care urmărește constant evenimentele sportive. Iubește fotbalul prin prisma meseriei pe care o are fiul celebrului Gică Hagi, dar și alte sporturi.

I-a impresionat pe fanii săi cu faptul că o admiră pe iubita lui Dorin Mateiu. Tenismena este una dintre cele mai iubite din România și nu este deloc de mirare că tânăra și-a exprimat recunoștința. A făcut un gest simbolic după ce sportiva din Constanța s-a retras oficial din circuitul competițional, printr-un meci special.

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„24 de trofee. Nenumărate emoții. O carieră construită prin muncă, sacrificiu și determinare. Mulțumim Simona Halep”, a notat Elena Hagi, pe Instagram. Mesajul are legătură cu o filmare în care mai multe fete țin în mâini premiile pe care constănțeanca le-a cucerit de-a lungul anilor.

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Cel mai probabil soția lui Ianis Hagi a recurs la acest gest pentru că este originară din același oraș ca și fosta jucătoare. Elena Hagi a absolvit Colegiul Național Mircea cel Bătrân. A terminat două facultăți, Relații Internaționale și Drept. De asemenea, șatena provine dintr-o familie prosperă. Tatăl său, Dimciu Palavoti Tănase, este un cunoscut și influent om de afaceri din Dobrogea.

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Cum o descrie Ianis Hagi pe soția sa, Elena

Ianis Hagi și Elena au o relație sentimentală care durează de foarte mulți ani. Cei doi tineri au făcut cununia civilă în decembrie 2023, în timp ce nunta s-a desfășurat în vara lui 2024. Ceremonia a fost una fastuoasă la care au luat parte numeroși invitați. Mijlocașul ofensiv și șatena au un băiat care a reușit să-i unească și mai mult.

Fotbalistul lui Alanyaspor are numai cuvinte de laudă pentru partenera sa de viață. Într-un interviu mai vechi a descris-o în numai câteva cuvinte. A subliniat că este „iubirea vieții sale”, semn că legătura amoroasă este una solidă și puternică. Mai mult, sportivul își dorește o relație care să dureze pentru totdeauna.

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„Este cursul vieţii și toţi ne dorim asta. Sunt fericit şi norocos că am reuşit să-mi găsesc iubirea vieţii mele! Sper să ne ţină cât mai mult, chiar toată viaţa. Să creştem o familie frumoasă împreună şi să fim sănătoşi”, a spus Ianis Hagi, conform .