Sport

Ce gest! Chipul lui Darius Olaru, tatuat de fratele său după transferul în Belgia. Foto

Chipul lui Darius Olaru a fost tatuat de fratele său după transferul în Belgia, la Union Saint Gilloise. În ce ipostază a fost pictat fostul fotbalist de la FCSB.
Iulian Stoica
23.06.2026 | 18:30
Ce gest Chipul lui Darius Olaru tatuat de fratele sau dupa transferul in Belgia Foto
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Chipul lui Darius Olaru, tatuat de fratele său după transferul în Belgia. Foto: Colaj Fanatik
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După o perioadă de 6 ani și jumătate la FCSB, Darius Olaru se transferă în Belgia, la Union Saint-Gilloise, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. În schimbul mijlocașului, Gigi Becali va încasa 3 milioane de euro. Olaru fusese transferat de „roș-albaștri” în iarna anului 2020, când patronul echipei a plătit 600.000 de euro pentru a-l aduce.

Chipul lui Darius Olaru, tatuat de fratele său după transferul în Belgia

Darius Olaru este unul dintre jucătorii de referință de la FCSB din ultimul deceniu, acesta contribuind decisiv la ultimele patru trofee cucerite: două titluri în SuperLiga și două Supercupe. Oarecum normal, mijlocașul a făcut pasul la o echipă din străinătate, în condițiile în care a cucerit aproape tot ce se putea în România.

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Mijlocașul are o relație excelentă cu membrii familiei sale, iar în acest sens Marius, fratele său, a decis să își tatueze pe picior un moment simbolic cu Darius Olaru. Mai exact, fotbalistul va fi regăsit pentru totdeauna pe gamba fratelui, iar momentul a fost ales specific: Olaru, bandajat pe cap, după marcarea unui gol.

tatuaj cu Darius Olaru
Tatuajul făcut de fratele lui Darius Olaru. Foto: Captură Instagram

Ce salariu va primi Darius Olaru

În calitatea sa de căpitan și lider al celor de la FCSB, Darius Olaru era remunerat de Gigi Becali cu nu mai puțin de 25.000 de euro pe lună, adică un total de 300.000 de euro anual. Mutarea la vicecampioana Belgiei vine însă la pachet cu un salariu considerabil mai mare pentru mijlocaș.

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Din informațiile FANATIK, veniturile fotbalistului aproape se vor dubla odată cu această mutare. Union Saint Gilloise îi pune pe masă un salariu lunar de 45.000 de euro net, ajungând astfel la o sumă anuală de 540.000 de euro. Pe hârtie, brutul lui Darius Olaru va ajunge undeva în jur de 800.000 de euro pe an.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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