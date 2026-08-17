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David Popovici, mesaj clar pentru ANS după revenirea în România: „E responsabilitatea statului să fie alături de noi! Cât pot aștepta acești sportivi?”. Ce i-a transmis lui Gică Hagi

David Popovici a revenit în România după performanțele fabuloase realizate la Campionatele Europene de la Paris. Cum a fost primit de fani la aeroport.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
17.08.2026 | 17:22
David Popovici mesaj clar pentru ANS dupa revenirea in Romania E responsabilitatea statului sa fie alaturi de noi Cat pot astepta acesti sportivi Ce ia transmis lui Gica Hagi
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David Popovici (21 de ani) a revenit în România. FOTO: Fanatik
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David Popovici (21 de ani) a revenit în România după ce a participat la Campionatele Europene de la Paris, unde a cucerit medalii de aur în probele de 200 de metri liber și 100 de metri liber. Campionul român a fost așteptat la aeroport de fani, care l-au aplaudat pentru performanțele extraordinare realizate în Franța.

David Popovici, gest superb după revenirea în țară. Campionul român, mesaj pentru ANS

În jurul orei 17:10, delegația României, în frunte cu David Popovici, a ajuns la terminalul de sosiri al aeroportului de la Otopeni. Campionul olimpic a fost aplaudat de fanii prezenți la fața locului. Acesta i-a oferit un autograf unui tânăr fan, iar apoi s-a pozat cu alți copii alături de steagul României, înainte de a oferi declarații.

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David Popovici a revenit în România

David Popovici a abordat subiectul premiilor pe care ANS nu le-a acordat sportivilor români în ultimii doi ani. „E responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și să fie alături de noi, să celebrăm împreună. Mulți dintre sportivi au nevoie de premieri, asta e situația în țară. O să profit, de fiecare dată când am multe microfoane și camere în față, să spun asta.

Cât pot aștepta acești sportivi? Într-adevăr, nici eu nu am avut cele mai bune condiții, am reușit să creăm ceva din asta. Într-un fel sau altul, m-am descurcat, dar când vine vorba despre noile generații sau sportivi, acest subiect ar trebui să fie luat în serios și discutat, inclusiv pentru educația noastră, ca societate”, a declarat campionul român.

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David Popovici, răspuns pentru Gică Hagi

Într-o conferință de presă desfășurată luni, Gică Hagi a vorbit despre performanțele lui David Popovici, iar înotătorul român nu a ratat oportunitatea de a-și exprima aprecierea pentru „Rege”. „Îi mulțumesc domnului Hagi, și el este o sursă de inspirație pentru mine și îi respect enorm parcursul sportiv.

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Aștept să ne întâlnim într-o zi”, a spus campionul olimpic, care a vorbit și despre laudele pe care le primește din lumea sportului: „Sunt flatat de toate titlurile, adjectivele care mi se găsesc, bucuros că mi se apreciază efortul, însă, la finalul zilei, când mă mai întreaba lumea care e secretul, acesta rămâne același: nu este niciun secret! Enorm de multă muncă și un strop de noroc”.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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