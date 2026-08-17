David Popovici, mesaj clar pentru ANS după revenirea în România: „E responsabilitatea statului să fie alături de noi! Cât pot aștepta acești sportivi?”. Ce i-a transmis lui Gică Hagi

ADVERTISEMENT

David Popovici (21 de ani) a revenit în România după ce a participat la Campionatele Europene de la Paris, unde a cucerit medalii de aur în probele de 200 de metri liber și 100 de metri liber. Campionul român a fost așteptat la aeroport de fani, care l-au aplaudat pentru performanțele extraordinare realizate în Franța.

David Popovici, gest superb după revenirea în țară. Campionul român, mesaj pentru ANS

În jurul orei 17:10, delegația României, în frunte cu David Popovici, a ajuns la terminalul de sosiri al aeroportului de la Otopeni. Campionul olimpic a fost aplaudat de fanii prezenți la fața locului. Acesta i-a oferit un autograf unui tânăr fan, iar apoi s-a pozat cu alți copii alături de steagul României, înainte de a oferi declarații.

ADVERTISEMENT

David Popovici a revenit în România

David Popovici a abordat subiectul . „E responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și să fie alături de noi, să celebrăm împreună. Mulți dintre sportivi au nevoie de premieri, asta e situația în țară. O să profit, de fiecare dată când am multe microfoane și camere în față, să spun asta.

Cât pot aștepta acești sportivi? Într-adevăr, nici eu nu am avut cele mai bune condiții, am reușit să creăm ceva din asta. Într-un fel sau altul, m-am descurcat, dar când vine vorba despre noile generații sau sportivi, acest subiect ar trebui să fie luat în serios și discutat, inclusiv pentru educația noastră, ca societate”, a declarat campionul român.

ADVERTISEMENT

David Popovici, răspuns pentru Gică Hagi

Într-o conferință de presă desfășurată luni, , iar înotătorul român nu a ratat oportunitatea de a-și exprima aprecierea pentru „Rege”. „Îi mulțumesc domnului Hagi, și el este o sursă de inspirație pentru mine și îi respect enorm parcursul sportiv.

ADVERTISEMENT

Aștept să ne întâlnim într-o zi”, a spus campionul olimpic, care a vorbit și despre laudele pe care le primește din lumea sportului: „Sunt flatat de toate titlurile, adjectivele care mi se găsesc, bucuros că mi se apreciază efortul, însă, la finalul zilei, când mă mai întreaba lumea care e secretul, acesta rămâne același: nu este niciun secret! Enorm de multă muncă și un strop de noroc”.