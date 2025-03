Ce ghinion pe fotbalistul de la Steaua! Jucătorul antrenat de Daniel Oprița a pierdut 8,8 milioane de euro într-o secundă: ”Aveam meciuri în Champions League!”

Adrian Popa (36 de ani), , a dezvăluit că a ratat oportunitatea de a avea , echivalentul unei averi de 8,8 milioane de euro în zilele noastre.

Adrian Popa, extremă dreapta la Steaua București, a ratat șansa de a face avere din Bitcoin

În sezonul 2012-2013, când era legitimat la FCSB, ”Motoreta” a primit o ofertă de 100 de Bitcoin pentru vânzarea unui cont de joc online. La acea vreme, Bitcoin valora 33 de dolari, ceea ce ar fi însemnat că Popa ar fi putut încasa echivalentul a 3.300 de dolari.

ADVERTISEMENT

Adrian Popa s-a temut să nu fie păcălit și a preferat să renunțe la contul său online pe ‘Age of Empires’ pentru o sumă modică în dolari. Dacă ar fi acceptat propunerea americanului și ar fi rămas cu cele de 100 de monede astăzi, ar fi putut avea 8,8 milioane de euro.

”În 2012-2013 mă jucam un joc pe telefon, ‘Age of Empires’, și mai plusam la el (n.r.- băga bani) ca să am orașul puternic, Și am zis: ‘băi, nu mai, zici că sunt copil mic’”.

ADVERTISEMENT

Aveam meciuri în Champions League și să stau să mă joc nu mai voiam. Mă enervam la joc, mă mai bătea câte unul, și am preferat să scap de el. Am zis: ‘nu mai, gata, îl vând’.

Adrian Popa: ”Îmi dădea 100 de Bitcoin pe el”

Și l-am găsit pe un băiat din America. Îmi dădea 100 de Bitcoin pe el, pe joc, ca să-i dau contul meu. Și zic, bă, ăsta vrea să mă păcălească. Mi-a zis: ‘îți dau 100 de Bitcoin pe el’.

ADVERTISEMENT

M-am gândit că mă ia la mișto. Nu știu, habar n-am ce era. Și i l-am dat pe sumă modică în dolari, nu de Bitcoin. Cred că era 20-30 de dolari (n.r.- prețul pe Bitcoin) la vremea respectivă. Deci mi-a bătut norocul la ușă, dar nu l-am pornit”, a povestit Adrian Popa, conform .