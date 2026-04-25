Ce ghinion pentru Valentin Mihăilă! VAR-ul i-a anulat un gol superb în Turcia. A rămas cu „galbenul” și suspendarea. Video

Valentin Mihăilă a înscris un gol superb pentru Rizespor, însă reușita sa a fost anulată în urma unui fault într-o fază anterioară. Românul a luat galben după decizia VAR și va rata următoarea etapă
Ciprian Păvăleanu
25.04.2026 | 18:34
Valetin Mihăilă a înscris un gol superb în Turcia, însă VAR-ul i l-a anulat. Foto: Colaj FANATIK
Valentin Mihăilă (26 de ani) a avut un început mai slab la Rizespor, însă în ultima perioadă a început să dea randament pentru formația turcă. În ultimele două etape el a oferit două pase decisive, iar una dintre ele a adus un punct împotriva lui Fenerbahce. În meciul cu Kayserispor, Mihăilă a izbutit să deschidă scorul printr-o execuție plasată, însă VAR-ul a intervenit și i-a anulat golul pentru un fault într-o fază anterioară.

Dezastru pentru Mihăilă! VAR-ul i-a anulat golul și va lipsi la următoarea etapă de campionat

Internaționalul român reușise un gol foarte frumos împotriva lui Kayserispor. Valentin Mihăilă a primit mingea în banda stângă, a urcat cu ea până în marginea careului de 16 metri, și-a pus-o pe piciorul drept și l-a executat perfect pe portarul advers, care nu a avut nicio șansă să mai ajungă acea minge.

Din păcate pentru fotbalistul lui Rizespor, VAR-ul a intervenit și i-a anulat reușita pentru un fault în faza de construcție premergătoare golului său. La doar un minut, Valentin Mihăilă a văzut și un cartonaș galben, cel mai probabil pentru proteste, iar acest lucru îi va aduce suspendarea în meciul cu Konyaspor, pentru cumul de cartonașe. Mihăilă a fost integralist, însă echipa sa a pierdut în final cu scorul de 0-2.

Cifrele lui Valentin Mihăilă pentru Rizespor

Decizia lui Valentin Mihăilă de a se transfera la o echipă de mijlocul clasamentului din Turcia a venit de nicăieri, după ce el evoluease în Serie A, pentru Parma, echipă pentru care nu a reușit să confirme la nivelul primei ligi din Italia, deși în Serie B făcuse un sezon foarte bun atunci când „cruciații” au promovat.

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav"

Startul său în Turcia a fost unul mai greu, iar românul a avut probleme mari în a se adapta la noua sa echipă, ba chiar a avut o serie de 8 meciuri în care a bifat doar 64 de minute. Totuși, el a înscris două goluri importante în două meciuri consecutive, contra celor de la Alanyaspor și Bașakșehir, iar de atunci a început să fie titular în majoritatea meciurilor. În acest sezon, în 19 meciuri de campionat, Mihăilă a înscris 5 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
PAOK Salonic – OFI Creta, live video în finala Cupei Greciei. Omagiu emoționant pentru suporterii morți în apropiere de Timișoara
David Popovici a câștigat aurul în proba de 100 m liber, la Campionatele Naționale! Ce timp a scos campionul
Play-off SuperLiga, live blog etapa 6. CFR Cluj – U Cluj deschide returul. Derby-ul Ardealului se joacă de la 20:30. Cum arată echipele de start
Antrenorul român important pe care Prunea consideră că ar trebui să îl aducă Becali la FCSB: 'Eu zic că ar veni'
