Ce ghinion! Sezon terminat pentru fostul internațional român care a ajuns pe lista Barcelonei

Ghinion teribil și sezon încheiat pentru unul dintre cei mai promițători fotbaliști români. A fost inclusiv pe lista Barcelonei, iar acum a suferit o accidentare gravă și va lipsi de pe gazon aproximativ jumătate de an
Cristian Măciucă
03.12.2025 | 12:06
Ghinionul continuă să îl urmărească pe Florin Andone în final de carieră. Atacantul în vârstă de 32 de ani a ajuns pe masa de operație, după ce a suferit o accidentare care îl va ține 4-5 luni departe de gazon.

Florin Andone nu va mai juca în acest sezon

Om de bază în sezonul trecut la Atletico Baleares, Florin Andone nu va mai juca fotbal în sezonul 2025-2026. Fostul internațional român a fost operat la Barcelona și va lipsi cel puțin 4-5 luni de pe gazon, după cum anunță presa locală.

Fotbalistul lui Atletico Baleares, echipă cu care a ratat dramatic promovarea în a treia ligă din Spania, a suferit o ruptură a tendonului în timpul unui antrenament.

„Multă putere și însănătoșire grabnică! Te vei întoarce mai puternic ca niciodată”, i-a transmis clubul Atletico Baleares lui Florin Andone.

Florin Andone pe masa de operație
Florin Andone, chinuit de accidentări

Florin Andone a fost chinuit de accidentări și a evoluat foarte puțin chiar și înainte de operație. În acest sezon, atacantul în vârstă de 32 de ani a jucat în doar 4 meciuri, 3 în campionat și 1 în Cupa Spaniei, bifând un total de 178 de minute.

Cu toate acestea, Andone a marcat 3 goluri pentru formația din Mallorca, care visează să promoveze în liga a treia. Baleares este locul trei în Grupa 3 din Segunda Federacion, al patrulea nivel fotbalistic din Spania.

Florin Andone s-a aflat pe lista celor de la FC Barcelona

Cotat acum la 300.000 de euro, Florin Andone era vândut de către Deportivo la Brighton, în 2018, pentru 6 milioane de euro. Născut în România, atacantul s-a mutat în Spania când avea 12 ani, împreună cu mama sa. Are 25 de selecții și două goluri pentru echipa națională, dar nu a jucat niciodată pentru vreo echipă de club din România.

În 2019, presa iberică anunța că FC Barcelona era interesată de serviciile lui Florin Andone, care avea doar 25. „După confirmarea plecării lui Munir, Barcelona a căutat intens un atacant în ligile europene. Unul din jucătorii despre care Barcelona s-a interesat a fost Florin Andone”, a scris Mundo Deportivo, în 2019.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
