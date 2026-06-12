Ce gigant al Europei vrea să aducă Mihai Rotaru la Craiova: „Ar fi spectacol total!” Colegii acționari sunt de altă părere

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante sezoane din istoria recentă a clubului, iar calificarea în preliminariile Ligii Campionilor a aprins deja imaginația suporterilor din Bănie. În timp ce echipa lui Filipe Coelho visează la o prezență în faza principală a celei mai importante competiții intercluburi din Europa, Mihai Rotaru a dezvăluit care sunt adversarii pe care și-ar dori să-i vadă pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Inter Milano și PSG, pe lista de dorințe a lui Mihai Rotaru

Invitat la , Mihai Rotaru a fost provocat să vorbească despre posibilii adversari pe care și-ar dori să-i întâlnească Universitatea Craiova în cazul unei calificări în faza principală a Ligii Campionilor. Omul de afaceri a enumerat mai multe nume de referință din fotbalul european și a explicat că fiecare dintre acționarii clubului are propriile preferințe.

ADVERTISEMENT

Deocamdată, până la duelurile cu granzii Europei, Universitatea Craiova trebuie să treacă de obstacolele din preliminariile Ligii Campionilor. Totuși, Rotaru a mărturisit că și-ar dori în mod special o confruntare cu Inter Milano, atât pentru valoarea clubului italian, cât și pentru posibilitatea de a-l readuce pe Cristi Chivu în Bănie, de această dată ca adversar. În același timp, unul dintre colegii săi din acționariat visează la o întâlnire cu Bayern Munchen, în timp ce pe lista preferințelor sale se mai regăsesc PSG, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal și Galatasaray.

„Am vrea să jucăm cu Inter Milano în Liga Campionilor, că poți să-l aduci pe Cristi Chivu acasă. Unul dintre acționari este fan înrăit Bayern Munchen și visul lui este să joace Craiova cu Bayern Munchen. Vreau PSG, că am eu afinitate pentru ei. Una dintre Barcelona sau Real Madrid, iar din Anglia aș lua Liverpool sau Arsenal. Aș lua și Galatasaray, că ar fi spectacol total“, a spus Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova vrea să transfere un jucător de 1.500.000 de euro

După stagiunea perfectă, mai mulți jucători de bază ai „Științei” ar putea avea oferte importante, iar anumite poziții ar rămâne descoperite. Pentru a evita o astfel de situație, Mihai Rotaru se gândește la întărirea lotului. În plin Campionat Mondial, .

ADVERTISEMENT

Patronul Universității Craiova a fost pus să spună numele unui jucător pe care îl dorește tot în cadrul podcastului. Mihai Rotaru nu a stat mult pe gânduri și a mărturisit că Jurica Prsic este una dintre țintele echipei, însă, cel mai probabil, nu se va ajunge la un acord cu mijlocașul de la Gorica.

ADVERTISEMENT

„Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir. Vă mai spun unul, că nici pe acesta nu cred că îl luăm, Abdallah. Și încă ceva…”, a spus Mihai Rotaru. Prsir este cotat la 1,5 milioane de euro, iar în această vară va rămâne liber de contract. Gorica a terminat pe locul 8 în Croația în stagiunea recent încheiată.

Remarcații lui Mihai Rotaru din SuperLiga. Remus Guțea, fotbalistul curtat de FCSB, este pe listă

Nu doar Jurica Prsic a fost desemnat de către Mihai Rotaru. . Printre cei numiți au fost Claudiu Petrila, Nicolae Păun și Remus Guțea, curtat și de FCSB. De menționat este că Rotaru nu a vrut să spună nimic despre jucătorii de la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Claudiu Petrila este un jucător pe care îl apreciem. Păun de la Sepsi este un jucător pe care îl apreciem. Mai sunt și la Dinamo. La Voluntari a venit Guțea. La FCSB nu ne băgăm, se creează animozități. Îmi place unul și de la FCSB, dar nu vă spun cine. Sunt anumiți jucători”, a mai spus Mihai Rotaru.