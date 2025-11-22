Ce gol a putut să ia Ștefan Târnovanu în FCSB – Petrolul! Siyabonga Ngezana a „contribuit” decisiv. Video

ADVERTISEMENT

O nouă fază de coșmar pentru FCSB în acest sezon. Siyabonga Ngezana l-a „sabotat” din nou pe Ștefan Târnovanu, care a încasat un gol fabulos de la tânărul fotbalist al Petrolului. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Gol incredibil primit de Ștefan Târnovanu în FCSB – Petrolul. Ngezana, din nou „decisiv”

FCSB a condus la pauză meciul cu Petrolul, după ce tânărul Alexandru Stoian a marcat în prima repriză. Deși bucureștenii conduceau partida, având multe alte ocazii de a majora scorul, oaspeții au fost cei care au lovit în repriza secundă.

Totul a plecat de la o pasă greșită în propria jumătate a lui Stoian. Prahovenii au interceptat, iar Robert Sălceanu a tras, cu efect, la poarta lui Târnovanu. Pe traiectorie s-a aflat Siyabonga Ngezana,

Portarul campioanei României a fost surprins de direcția balonului, mai ales că șutul a fost unul de la o distanță destul de mare. Deși a încercat să respingă cu o mână, mingea s-a lovit de bara laterală și a intrat finalmente în poartă.

Cine este Robert Sălceanu

Robert Sălceanu, care a marcat în poarta FCSB-ului primul său gol în SuperLiga, a fost transferat de Petrolul în vara acestui an. Fundașul de 21 de ani a evoluat sezonul trecut la Gloria Buzău. Înainte să îmbrace tricoul „lupilor”, el semnase cu Farul, dar nu a făcut nici pregătirea și nici n-a jucat vreun minut pentru echipa lui Zicu, fiind nevoit să își găsească astfel un nou club.

El a avut probleme medicale înainte de a ajunge la echipa prahoveană, nejucând o perioadă de timp. Primul meci oficial pentru Petrolul a fost pe 1 septembrie, chiar împotriva Farului (scor 1-2).