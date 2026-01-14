Video. Ce gol Dennis Man! Românul a marcat din nou pentru PSV după o execuție de clasă, iar ce a urmat e de-a dreptul surprinzător

ADVERTISEMENT

din 2026 pe care PSV l-a jucat, în campionat, contra celor de la Excelsior, reușind un gol și o pasă decisivă pentru trupa olandeză.

Dennis Man, în mare formă la PSV. Atacantul român a marcat din nou

Fostul jucător de la Parma continuă forma bună și trimis din primul 11 în meciul din Cupa Olandei, cu Den Bosch, acesta nu a avut nevoie de mult timp pentru a-și face simțită prezența pe teren. Atacantul român a punctat în minutul 13 și a dublat avantajul pe care îl avea în meciul din deplasare.

ADVERTISEMENT

Man a interceptat o pasă dată înapoi de un jucător advers, a rămas singur cu portarul advers și a marcat cu ușurință, de la 16 metri, după ce a dat o scăriță peste portarul advers, care nu a avut vreo șansă să apere șutul trimis de fotbalistul de la PSV. Antrenorul Peter Bosz l-a înlocuit pe român în minutul 29, când rezultatul era deja categoric, 4-0 pentru oaspeți, cel mai probabil pentru a-l odihni pe acesta în perspectiva meciurilor ce urmează.

Goal Dennis Man⚽️🤩 — TheFootballZone (@football_t69515)

Forma lui Dennis Man ar putea conta enorm pentru naționala României

Luna martie va fi una în care fotbalul din România va da un test extrem de important, în barajul de calificare pentru Cupa Mondială, cu Turcia. Tricolorii merg la Istanbul, acolo unde au o misiune clară, calificarea mai departe, unde în cazul unei victorii vor juca împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

ADVERTISEMENT

România nu a mai fost la o Cupa Mondială din 1998 și un nou eșec în privința calificării ar însemna o mare dezamăgire. Mircea Lucescu are nevoie de toți jucătorii de valoarea să fie în formă, iar Dennis Man este un om de bază, care a evoluat foarte mult de când selecționerul a venit pe banca echipei, iar forma sa bună în start de an este o veste excelentă pentru tricolori.

ADVERTISEMENT

Dennis Man was taken off ⛳️ — TheFootballZone (@football_t69515)

Cum s-a descurcat Dennis Man de la transferul în Olanda

În vară, cei de la PSV s-au decis să-l ia pe Dennis Man de la Parma, iar olandezii au plătit în schimbul său 8,5 milioane de euro. Chiar dacă a avut un start dificil în Eredivisie, atacantul a reușit să-și arate valoarea și să confirme cu evoluțiile din ce în ce mai bune.

Până la meciul cu Den Bosch, Dennis Man a strâns 19 meciuri pentru PSV, a reușit să marcheze de 5 ori și să paseze decisiv de 6 ori. Progresul pe care Man l-a arătat a fost remarcat inclusiv de antrenorul său, Peter Bosz, care l-a lăudat public pe fotbalistul său.