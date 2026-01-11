Sport

Ce gol fabulos a dat Grameni de la Rapid. L-a copiat pe Gică Hagi. Video

Constantin Grameni a înscris un gol de poveste în amicalul câștigat de Rapid în fața celor de la CSKA 1948 Sofia. Mijlocașul giuleștenilor a marcat ca Gică Hagi!
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
11.01.2026 | 18:45
Ce gol fabulos a dat Grameni de la Rapid La copiat pe Gica Hagi Video
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Rapid a încheiat cantonamentul de iarnă cu o victorie. Foto: Facebook Rapid
ADVERTISEMENT

Rapid s-a impus în al doilea amical din cantonamentul de iarnă din Antalya. Giuleștenii au câștigat cu 2-1 duelul cu formația bulgară CSKA 1948 Sofia, iar unul dintre remarcați a fost Constantin Grameni. Fotbalistul lui Costel Gâlcă a înscris un gol de senzație de la mijlocul terenului.

Rapid a încheiat cantonamentul de iarnă cu o victorie

Dacă în primul meci amical al iernii giuleștenii au pierdut cu 1-2 în fața celor de la Wisła Płock, în cel de-al doilea Rapid s-a impus în duelul cu echipa din Bulgaria, CSKA 1948 Sofia. Golurile echipei din București au fost marcate de Paraschiv și Constantin Grameni.

ADVERTISEMENT

Partida din Antalya a fost un test bun pentru Rapid București. Costel Gâlcă și-a văzut din nou jucătorii la treabă, iar tehnicianul a testat mai multe sisteme de joc pentru a-și pune la punct elevii din punct de vedere tactic pentru restul sezonului.

Grameni a marcat ca Gică Hagi în Rapid – CSKA 1948 Sofia

Pe finalul partidei, Constantin Grameni a înscris un gol superb. Jucătorul Rapidului a recuperat mingea la mijlocul terenului și a profitat de faptul că portarul echipei adverse era mult ieșit dintre buturi.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne

Constantin Grameni a trimis un șut perfect, iar mingea s-a oprit în plasa porții celor de la CSKA Sofia. Execuția sa a amintit de una celebră a lui Gheorghe Hagi, din perioada în care fostul mare fotbalist român juca în tricoul celor de la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

În anul 1992, Gică Hagi marca un gol aproape identic într-un meci cu Osasuna, în campionatul Spaniei. Acum a venit rândul lui Constantin Grameni să iasă la rampă. Fotbalistul Rapidului speră să reușească să marcheze la fel și în Superliga României.

„A fost un meci în condiții mai speciale. A fost vânt și ploaie, dar mă bucur că am câștigat. Grameni a înscris un gol frumos și a demonstrat talentul și tehnica”, a declarat Răzvan Onea despre colegul său, după meciul amical din Turcia.

LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Odense – CSM București 24-33....
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Odense – CSM București 24-33. ”Tigroaicele” încep anul 2026 cu o victorie colosală în Danemarca
Cătălin Cîrjan anunță obiectivul câinilor, după spectacolul din Antalya. FCSB, Rapid și Craiova...
Fanatik
Cătălin Cîrjan anunță obiectivul câinilor, după spectacolul din Antalya. FCSB, Rapid și Craiova au de ce să se teamă
Rapid i-a înfuriat pe suporteri în Antalya: „Ați dus amatorismul la nivel de...
Fanatik
Rapid i-a înfuriat pe suporteri în Antalya: „Ați dus amatorismul la nivel de artă!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Legenda Craiovei s-a dezlănțuit la adresa lui Bölöni: 'Vârsta îi joacă feste! Balaci...
iamsport.ro
Legenda Craiovei s-a dezlănțuit la adresa lui Bölöni: 'Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!