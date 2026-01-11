Ce gol fabulos a dat Grameni de la Rapid. L-a copiat pe Gică Hagi. Video

ADVERTISEMENT

Rapid s-a impus în al doilea amical din cantonamentul de iarnă din Antalya. Giuleștenii au câștigat cu 2-1 duelul cu formația bulgară CSKA 1948 Sofia, iar unul dintre remarcați a fost Constantin Grameni. Fotbalistul lui Costel Gâlcă a înscris un gol de senzație de la mijlocul terenului.

Rapid a încheiat cantonamentul de iarnă cu o victorie

Dacă în primul meci amical al iernii giuleștenii au pierdut cu 1-2 în fața celor de la Wisła Płock, în cel de-al doilea Rapid s-a impus în duelul cu echipa din Bulgaria, CSKA 1948 Sofia. Golurile echipei din București au fost marcate de Paraschiv și Constantin Grameni.

Costel Gâlcă și-a văzut din nou jucătorii la treabă, iar tehnicianul a testat mai multe sisteme de joc pentru a-și pune la punct elevii din punct de vedere tactic pentru restul sezonului.

Grameni a marcat ca Gică Hagi în Rapid – CSKA 1948 Sofia

Pe finalul partidei, Constantin Grameni a înscris un gol superb. J a recuperat mingea la mijlocul terenului și a profitat de faptul că portarul echipei adverse era mult ieșit dintre buturi.

Constantin Grameni a trimis un șut perfect, iar mingea s-a oprit în plasa porții celor de la CSKA Sofia. Execuția sa a amintit de una celebră a lui Gheorghe Hagi, din perioada în care fostul mare fotbalist român juca în tricoul celor de la Real Madrid.

În anul 1992, Gică Hagi marca un gol aproape identic într-un meci cu Osasuna, în campionatul Spaniei. Acum a venit rândul lui Constantin Grameni să iasă la rampă. Fotbalistul Rapidului speră să reușească să marcheze la fel și în Superliga României.

„A fost un meci în condiții mai speciale. A fost vânt și ploaie, dar mă bucur că am câștigat. Grameni a înscris un gol frumos și a demonstrat talentul și tehnica”, a declarat Răzvan Onea despre colegul său, după meciul amical din Turcia.